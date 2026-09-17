Neues Lokal bringt koreanische Kulinarik ins LCS in Leoben

Xiang Chen und sein Onkel Feng Chen eröffnen im Oktober ein koreanisches Restaurant im LCS Leoben. Die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen bereits auf Hochtouren.

Seine Eltern und er haben sich mit ihrer Sushi- und Ramen Bar „Shiro“ in der Leobener Langgasse bereits seit einigen Monaten in die Herzen der Feinschmecker gekocht: Nun eröffnet Xiang Chen (22) gemeinsam mit seinem Onkel Feng Chen ein weiteres Restaurant im LCS Leoben, das auch Sitzplätze im altehrwürdigen Dominikanerhof hat.

Am konkreten Namen für das neue Lokal tüfteln die zwei Gastronomen noch. Fest steht jedenfalls, dass sie sich den Geschmäckern koreanischer Küche widmen werden. Damit sind sie weithin wohl das einzige Lokal, das koreanische Gerichte anbietet. „Uns ist wichtig, eine große Auswahl an verschiedenen Geschmäckern zu haben“, betont Xiang Chen.

Eine sehr bewusste Entscheidung

Man habe sich sehr bewusst dafür entschieden, auf koreanische und nicht etwa auf europäisiertes chinesisches Essen zu setzen. „Das gibt es natürlich schon sehr oft. Wir wollen aber ein bisschen etwas anderes machen, was es nicht überall gibt“, so Xiang Chen. Simple, einfache Gerichte sollen sich auf der Menükarte finden.

„Eintöpfe etwa. Und schnelles Essen, wie Bibimbap, das wir dann in Steinschalen servieren wollen.“ Der hohe Anspruch: „Das Essen soll authentisch koreanisch sein“, meint Xiang Chen. Bibimbap ist ein Reisgericht mit mariniertem Gemüse, Fleisch oder Tofu.

Chens Eltern haben lange Zeit im Murtal ein „klassisches“ Chinarestaurant geführt, bis sie ihre unternehmerischen Aktivitäten mit ihrem Sohn nach Leoben verlegt haben.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Das kulinarische Angebot im LCS wird weiter aufgewertet

Bis vor nicht allzu langer Zeit ging Xiang Chen noch in Wien in die Schule, bevor er in die Steiermark zog. Mittlerweile kommt es zu einer Art „Familienzusammenführung“ in der Montanstadt: „Mein Onkel ist derzeit noch in Zilina in der Slowakei mit einem Lokal selbstständig tätig. Und meine Eltern waren selbstständig im Murtal, wo sie noch immer ein Haus haben.“

Familie rückt in Leoben zusammen

Hauptsächlich spiele sich inzwischen aber fast alles in Leoben ab, wo die Familie jetzt schon eine Wohnung habe. Das Restaurant im Erdgeschoß des Einkaufszentrums LCS soll im Oktober eröffnet werden – idealerweise bis Anfang des Monats, wo das LCS seinen „Geburtstag“ feiert. „Auf alle Fälle wollen wir aber vor November eröffnen“, hebt Xiang Chen hervor.

Platz für ihre Gäste haben sie künftig am neuen Standort genug: „Im Lokal selbst sind es bestimmt zwischen 25 und 30 Sitzplätze. Und im Innenhof des LCS kommen noch einmal etliche dazu. Es sind auf alle Fälle viel mehr als im ,Shiro‘“, so Xiang Chen, der die Vorbereitungen für die Eröffnung mit seinem Onkel auf Hochtouren betreibt.