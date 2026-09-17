ÖVP-Khoms Vize-Bürochef feiert Comeback als „Brüsseler Spitze“

Ronald Rödl aus dem Büro von Vizelandeshauptfrau Manuela Khom (ÖVP) wird ein zweites Mal als Büroleiter des Steiermark-Hauses in Brüssel entsandt.

Er blickt auf eine lange Karriere in politischen Büros und im öffentlichen Dienst zurück: Ronald Rödl (57), einst im Sold der FPÖ, ist längst ein ÖVP-Urgestein, war lange – durchaus polternder – Pressesprecher des damaligen Vize-Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer (ÖVP), ehe dieser ihn mit der Leitung des Steiermark-Hauses in Brüssel betraut und vorerst in „Polit-Rente“ geschickt hat.

Nun wird Rödl ein Comeback als Brüsseler Spitze feiern, wenn er ab 1. November erneut die Büroleitung im Herzen der „EU-Hauptstadt“ übernimmt. Wie schon beim ersten Mal folgt er auf Erick Korzinek, der sich von diesem Posten vorzeitig in den Ruhestand zurückgezogen hat. Eigentlich sollte die Neubesetzung schon heuer im Mai über die Bühne gehen, als Nachfolgerin gehandelt wurde auch Korzineks Büroleiter-Stellvertreterin Silvia Fischer, die die Geschäfte interimistisch geführt hat. Doch eigentlich rechneten alle Insider damit, dass sich Favorit Rödl in den Überlegungen von Khom, die für Europaangelegenheiten zuständig ist, durchsetzen wird. Rödl kehrte im Vorjahr von seinem Job im Bundesrechnungshof in Wien zurück. Dass er als Khoms Büroleiter-Stellvertreter an der neuen Europastrategie der Steiermark mitgearbeitet hat, nahmen Beobachter als Indiz dafür, dass die Grazer Burg nur als Wartezimmer für das Brüsseler Büro der Steiermark gedacht war.