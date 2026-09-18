Angenehme Temperaturen, starke Farben und tolle Deko – viele Paare entscheiden sich mittlerweile für eine Herbsthochzeit. Die Standesämter im Bezirk zeigen, wie es in Feldkirchen aussieht.

Der schönste Tag im Leben von so einigen findet oft im Herbst statt

Es ist wohl ein Trend, der in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen hat , und zwar Heiraten im Herbst. Die goldenen Farben, kein Urlaubsstress und daher keine Absagen von Gästen und auch beinahe keine Hitze – sind nur einige Gründe, die genannt werden können, wieso manche Paare den schönsten Tag ihres Lebens im Herbst meistern.

Das zeigen auch die Zahlen aus den Standesämtern im Bezirk. „Ja, wir spüren definitiv, dass es im Trend liegt. Im Oktober gibt es in unserer Gemeinde vier Hochzeiten, das hatte ich noch nie. Viele wollen ja bekanntlich im Wonnemonat Mai heiraten, aber das war in diesem Jahr kaum der Fall“, erklärt zum Beispiel Christine Wernig aus dem Standesamt Glanegg.

In der Stadtgemeinde Feldkirchen sieht die Sachlage etwas anders aus. „Im Schnitt haben wir im Jahr zwischen 80 und 100 Hochzeiten“, erklärt Standesbeamtin Julia Kalt. Wenn man sich die Zahlen jedoch genauer ansieht, kann man sagen, dass seit 2024 die Anzahl der Hochzeiten im Herbst zurückgegangen ist. „Wir verzeichnen in diesem Zeitraum heuer rund 50 Prozent weniger Hochzeiten als in den vergangenen Jahren.“ Die Feldkirchner Liebespaare heiraten lieber im Juli oder im August. Außentrauungen werden am Trippelgut in Feldkirchen, Lillis Feststadl in Klein St. Veit oder am Maltschacher See beim Seewirt Spieß gefeiert.

© Peter Krivograd Außentrauungen am Maltschacher See gibt es oft

In St. Urban hingegen spürt man den Trend. Vom Standesamt gab es dort die Auskunft, dass es in diesem Jahr elf Hochzeiten gab. Davon waren nur eine im Mai und drei im Juli, mehr als die Hälfte wird im Herbst abgehalten. Eine kleine Beobachtung, die noch aufgefallen ist. Die Hochzeitsgesellschaften werden bei den Trauungen am Standesamt etwas kleiner, gefeiert wird dann im großen Kreise.

Ziemlich ausgeglichen ist es dagegen in der Gemeinde Steuerberg. Amtsleiter Jürgen Perchtold ist seit April allein für die Trauungen in der Gemeinde zuständig. „Die Kollegin wechselte in den Ruhestand. Drei Hochzeiten gibt es im Herbst. Insgesamt gab es in diesem Jahr elf Trauungen. Das ist etwas mehr als sonst. Und auch im Mai wird bei uns noch gern geheiratet. In diesem Jahr gab es da fünf Hochzeiten“, erklärt der Amtsleiter.

Location macht Strich durch die Rechnung

Eine generelle Abnahme bei Trauungen merkt man in der Gemeinde Reichenau. „Zu Zeiten der Pandemie hatten wir 40 Hochzeiten im Jahr. In diesem Jahr kommen wir auf sieben. Es könnte auch damit etwas zu tun haben, dass das Almdorf Seinerzeit nicht mehr betrieben wird und somit eine Location wegfällt“, heißt es von der Standesbeamtin Miriam Assinger. Im Herbst stehen in Reichenau noch drei Hochzeiten an. „Vergleicht man das mit dem Jahr 2022, waren es noch acht.“

© Almdorf Seinerzeit Das Almdorf Seinerzeit war ein beliebter Veranstaltungsort

In Steindorf tendieren die Liebespaare noch zum Frühling. „Von März bis Mai hatten wir 16 Trauungen. Im September und Oktober sind es acht“, erklärt die Standesbeamtin Katharina Blüm. In Steindorf gibt es pro Jahr zwischen 25 und 30 Hochzeiten. „Aber das ist immer unterschiedlich. In diesem Jahr gab es auch einige Schnapsdaten. Das ist mitunter auch ein Grund, warum viele Trauungen im Juni stattfanden.“

Was in der Gemeinde Albeck auffällt, „es gibt vermehrt Außentrauungen“, erklärt Bianca Pechmann. Die Hiaslalm, die Sonnalm oder das Schloss Albeck sind beliebte Anlaufstellen für Paare. Im Jahr 2026 kann das Standesamt 17 Hochzeiten verzeichnen. Davon gab es eine im Winter, fünf im Frühling, neun im Sommer und zwei werden im Herbst stattfinden. Zwei Standesbeamtinnen kümmern sich um die Anliegen der Hochzeitspaare.

© Restaurant Schloss Albeck Das Schloss Albeck ist eine beliebte Location für Außentrauungen

Vermehrte Herbsthochzeiten

In der Gemeinde Gnesau spürt man den Trend definitiv. „Wir haben im Jahr ungefähr sieben Hochzeiten, 75 Prozent der Trauungen finden in den Herbstmonaten statt. Das liegt am Wetter, es ist nicht zu heiß, die Deko ist bunt, die Fotos sind schön und man kann im Herbst auch noch Außentrauungen vollziehen“, erklärt Lydia Neidhart-Mitterdorfer vom Standesamt. Die Liebespaare, die in Gnesau heiraten, nutzen oft die Alm, den eigenen Garten oder die Ferienhäuser bei Ebner 1822.

In Himmelberg ist die Anzahl der Hochzeiten stark angestiegen. „Wir hatten früher zwischen zehn und 15 Hochzeiten. Mittlerweile haben wir zwischen 25 und 30 im Jahr. Allein im September finden fünf Trauungen statt“, erzählt Beamtin Andrea Engber. Der Mai ist in Himmelberg schon länger kein Heiratsmonat mehr. „Im Mai hatten wir nur eine Hochzeit.“ Beliebte Veranstaltungsorte sind etwa der Jurehof oder der Lodron‘sche Marstadl, wo man sich am Steg trauen lassen kann.

© Manfred Schusser Ebner 1822 von Mario und Barbara Sonnleitner ist eine beliebte Location in Gnesau

Und auch in der Gemeinde Ossiach spürt man verstärkt einen Anstieg bei Trauungen im Herbst. „Der September ist definitiv beliebter als der Mai. Auch im Oktober gibt es einige Hochzeiten“, heißt es aus dem Standesamt. Im Juli gab es nur drei Hochzeiten. „In diesem Jahr waren aber auch die Schnapszahldaten im Juni sehr beliebt. Der 6. 6. oder der 26. 6. waren auch sehr gefragt.“