Antenne Steiermark und Polizei vor der Volksschule in Weiz

Wie kommt man sicher zur Schule? Worauf soll man achten? Darauf wird Donnerstagfrüh vor der Volksschule in der Europa-Allee aufmerksam gemacht.

Schulstart in der Steiermark – und dieser ist natürlich gerade für die Taferlklassler herausfordernd. Auch was den Schulweg betrifft. Land Steiermark, Polizei, die steirischen Optiker und die Antenne Steiermark starteten deshalb eine Sicherheitsinitiative namens „Schulweg-Helden“.

In dieser Woche besuchen Polizeistreifen und Antenne-Moderatoren die Bereiche vor den Volksschulen, um dort schon frühmorgens auf die Gefahren und Herausforderungen hinzuweisen.

Am Donnerstag, 17. September, wird zwischen 6.45 und 8 Uhr vor der Volksschule in der Weizer Europa-Allee Halt gemacht. Da werden Fragen beantwortet wie: Was passiert am Schutzweg? Wo wird es beim Bringen und Holen der Kinder unübersichtlich? Was hilft Kindern dabei, gut gesehen zu werden?

„Zum Schulstart zählt auf unseren Straßen vor allem eines: Aufmerksamkeit. Genau dafür wollen wir Bewusstsein schaffen. Die Schulweg-Helden sollen nicht belehren, sondern zeigen, was im Alltag konkret hilft“, so Antenne Steiermark Geschäftsführer Gottfried Bichler.