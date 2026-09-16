Hut ab vor dem steirischen Kommunikator Kalcher

Im Rahmen des Presseclub-Fests wurden die PR-Panther-Preise und die Auszeichnung „Kommunikator des Jahres“ in Graz verliehen.

Im Grazer Priesterseminar konnten Sigrid Hroch und Alexandra Reischl am Dienstag mit Hunderten Gästen das 40-jährige Bestehen des steirischen Presseclubs feiern. Grund zu feiern gab es dort noch für die PR-Panther-Preisträger, die von Thomas Zenz und Elke Rock auf die Bühne geholt wurden. 44 Projekte in vier Kategorien waren in die Endauswahl gekommen. Mit dem Titel „Kommunikator des Jahres“ darf sich nun Paul Kalcher schmücken, der nicht zuletzt mit einer App für die Selbstständigkeit blinder Menschen im Alltag Schlagzeilen geschrieben hat.

PR-Panther-Preisträger

Mit Kommunikation kennen sich die Festgäste ebenso aus: darunter AMS-Landeschef Karl-Heinz Snobe, Saubermacher Hans Roth, ARBÖ-Klaus Eichberger, Kleine Zeitung-Michael Kloiber, Mein Bezirk-Roland Reischl, ORF-Birgit Zeisberger, Steiermark-Tourismus-Michael Feiertag, WK-Josef Herk, Internet-Profi Jörg Wukonig, „Junge Industrie“-Nina Zechner, Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler oder FH-Joanneum-Vizerektorin Martina König.

1 / 48 Fest zum 40-Jahr-Jubiläum des steirischen Presseclubs: Präsidentin Sigrid Hroch (r.) und Geschäftsführerin Alexandra Reischl begrüßten unter anderen Nina Zechner (IV) © presseclub / wieser

Nicht zu vergessen die Gäste aus der Politik mit ÖVP-LH-Stellvertreterin Manuela Khom, Simone Schmiedtbauer, Karlheinz Kornhäusl sowie Willibald Ehrenhöfer und die FPÖ-Landesräte Claudia Holzer und Hannes Amesbauer, Grünen-Landessprecherin Sandra Krautwaschl, SPÖ-Landeschef Max Lercher und ihren Sprecherinnen und Sprechern. Um das leibliche Wohl kümmerte sich Legenstein-Catering bzw. Charly Temmel – Brau-Union, Wohlmuth-Weine und SteirerBitter servierten die Getränke dazu.