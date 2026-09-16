Historische Siedlung bleibt nach jahrelangem Streit erhalten

Jahrelang wurde um die Zukunft der Kanaltalersiedlung in Villach gestritten, der vollständige Abriss galt als beschlossene Sache. Nun die Wende: Ein Großteil der noch bestehenden Häuser soll erhalten bleiben.

Ein Großteil der aktuell noch bestehenden Häuser der mehr als 80 Jahre alten Kanaltalersiedlung in Villach soll nun doch erhalten bleiben

„Sanierung statt Neubau“: Mit dieser Forderung kämpften Bewohnerinnen und Bewohner der Kanaltalersiedlung in Villach jahrelang gegen den geplanten Abriss ihrer Wohnhäuser. Sie organisierten Protestmärsche, pflanzten aus Protest Bäume und warnten vor dem Verlust der charakteristischen Innenhöfe, Gärten und Nachbarschaften. Auf der anderen Seite argumentierte die Landeswohnbau Kärnten (LWBK), dass der Zustand der Gebäude einen Neubau notwendig mache.

Nun kommt Bewegung in einen Konflikt, der Villach seit einem Jahrzehnt beschäftigt: Bei einer Informationsveranstaltung am Montag wurden die Mieterinnen und Mieter über die nächsten Schritte informiert. Die wichtigste Nachricht: Der Großteil der verbliebenen Kanaltalersiedlung soll erhalten bleiben, einen vollständigen Abriss, wie er ursprünglich vorgesehen war, wird es nicht geben.

Bausubstanz besser als bei abgerissenen Häusern

Möglich wird das laut LWBK vor allem deshalb, weil technische Untersuchungen der noch bestehenden Häuser ein neues Bild ergeben hätten. Deren Bausubstanz sei besser als jene der bereits vor Jahren abgerissenen Gebäude. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten: Statt die Häuser abzutragen, soll mit Aufstockungen in Leichtbauweise und mit Anbauten gearbeitet werden. Zugleich würden die bereits errichteten 165 geförderten Mietwohnungen in den sechs fertiggestellten Neubauten Spielraum für die nächsten Maßnahmen schaffen: „Sie geben uns etwas Luft“, sagt LWBK-Geschäftsführer Harald Repar. Verbindliches Ziel sei nicht nur, die Nachkriegswohnungen zu modernisieren, sondern gleichzeitig auch die Zahl der Mietwohnungen zu erhöhen. Der wachsende Standort Villach erfordere dies. Mit den Arbeiten am verbliebenen Bestand soll 2028 begonnen werden.

Jahrelanger Streit um Abriss

Die Entscheidung markiert eine wesentliche Änderung gegenüber den ursprünglichen Plänen. Die knapp 80 Jahre alte Kanaltalersiedlung sollte schrittweise abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Bis 2038 waren dafür Investitionen von rund 57 Millionen Euro vorgesehen. Dagegen formierte sich früh Widerstand. Die Bürgerinitiative Kanaltalersiedlung forderte über Jahre, zumindest Teile des Bestands zu sanieren. Neben der historischen Siedlungsstruktur ging es den Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem um die innenliegenden Grünflächen und Gärten, die für viele einen wichtigen Teil der Lebensqualität und des gemeinschaftlichen Lebens ausmachen.

1 / 4 2021 wurde gegen den Abriss demonstriert © Helmuth Weichselbraun

Die LWBK verwies hingegen auf den schlechten Zustand der betroffenen Gebäude. In früheren Diskussionen wurden unter anderem bauphysikalische Anforderungen, Brandschutz, Barrierefreiheit und die damaligen Heizsysteme als Argumente für Neubauten genannt. Inzwischen sind mehrere Bauabschnitte umgesetzt und Teile des ursprünglichen Bestandes verschwunden.

„Kann so einen Konflikt nicht übergehen“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) hebt vor allem den Erhalt des gewachsenen Charakters der Anlage hervor: „Ich freue mich sehr, dass eine Lösung gefunden werden konnte, die dem wichtigsten Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner Rechnung trägt: dem Erhalt der ursprünglichen Siedlungsstruktur mit den innenliegenden Grünflächen.“ Auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) erinnert an die jahrelangen Auseinandersetzungen. Obwohl die Stadt selbst nicht Bauherr und damit nicht unmittelbar zuständig sei, habe er gemeinsam mit Schaunig eine Vermittlerrolle übernommen. „Als Bürgermeister kann ich so einen Konflikt nicht einfach übergehen“, sagt Albel. Dass es bei der Kommunikation in der Vergangenheit Probleme gab, war immer wieder Teil der Kritik aus der Siedlung. Auch daraus habe man gelernt, sagt Repar: „Seit mittlerweile acht Jahren kommunizieren wir unsere Projekte besser.“

Nach Jahren, in denen sich die Diskussion vor allem um Abriss oder Erhalt drehte, steht damit für den verbliebenen Teil der Kanaltalersiedlung ein neuer Weg fest: modernisieren und zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne dafür den Großteil der noch bestehenden Siedlungsstruktur abzureißen.