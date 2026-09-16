Regierung bringt Strompreisdeckel für Energiekrise auf den Weg

10 Cent netto, wenn Strompreis über 16,5 Cent steigt. Auch neue Subventionen für Industriebetriebe kommen.

Die Regierung bringt einen Strompreisdeckel für Haushalte und Betriebe für den Fall einer Energiekrise auf den Weg. Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS wollen damit einen Preisschock wie 2022 verhindern. Konkret soll der Strompreis bei 10 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) eingefroren werden, wenn er über 16,5 Cent steigt. In der Industrie werden die Subventionen für teure Energie von 60 auf mehr als 500 Unternehmen ausgeweitet.

Die Gesetzesentwürfe sollen am Mittwoch in Begutachtung geschickt und noch heuer im Parlament beschlossen werden, wie es nach dem Ministerrat im Pressefoyer hieß. Der Preisdeckel soll im Fall des Falles direkt auf der Stromrechnung und ohne Antrag verrechnet werden.

Zwei Bedingungen für Preisdeckel

Damit der Krisenmechanismus beim Strom greift, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens muss der Großhandelspreis für Monatsfutures im Sechsmonatsdurchschnitt über 165 Euro pro Megawattstunde (MWh) drei Monate hintereinander liegen. Zweitens muss der durchschnittliche Arbeitspreis der Hauptprodukte der Stromversorger mehr als 16,5 Cent pro Kilowattstunde netto betragen. Die E-Control soll die Voraussetzungen monatlich prüfen. Aktuell liegt der Haushaltsenergiepreis bei rund 14 Cent pro kWh netto und der Großhandelsvergleichswert bei 109 Euro pro MWh.

250 Mio. Euro jährlich für Industrie

Die staatliche Unterstützung von 250 Millionen Euro jährlich für die energieintensive Industrie umfasst ab 2027 das Stromkosten-Ausgleichsgesetz (SAG) mit 175 Millionen Euro und den Industriestrompreis mit 75 Millionen Euro. Das SAG wird als „SAG+“ von 60 auf 120 Unternehmen ausgedehnt. Über den Industriestrompreis werden weitere 400 Betriebe subventioniert – konkret soll hier für bis zu 50 Prozent des Stromverbrauchs der Strompreis auf bis zu 5 Cent/kWh gesenkt werden.

Weniger Geld bei Stellenabbau

Das Gesetz zum Industriestrompreis soll auch einen „Arbeitsplatzschutzmechanismus“ für Unternehmen enthalten, die mehr als 2 Millionen Euro bekommen. Diese dürfen im jeweiligen Jahr maximal 10 Prozent der Mitarbeiter abbauen, „ansonsten erfolgt eine reduzierte Auszahlung“, wie es in der Presseunterlage des Wirtschaftsministeriums heißt. Allerdings nicht zwingend, denn per gemeinsamen Beschluss können die Sozialpartner von dieser Sanktion absehen.