ZAM Leibnitz: Neuer Raum für neue Chancen am Arbeitsmarkt

Die Einrichtung zur beruflichen Förderung von Frauen ist vom Hauptplatz an den Stadtrand übersiedelt. Auf knapp 600 Quadratmetern erhalten Frauen professionelle Unterstützung bei der Neuorientierung.

Mehr als 20 Jahre lang war die südsteirische Regionalstelle der Zentren für Ausbildungsmanagement (ZAM) am Leibnitzer Hauptplatz untergebracht. Anfang Juni übersiedelte die im Auftrag von AMS und Land Steiermark tätige Einrichtung zur beruflichen Förderung von Frauen an den südlichen Stadtrand. Genauer gesagt in den neuen Bürokomplex mit der Anschrift „Am Kögel 1“, wo am Mittwoch offiziell Eröffnung gefeiert wurde.

Dementsprechend gut war die Stimmung unter den zahlreichen Gästen, die gekommen waren, um sich die neuen Räumlichkeiten aus nächster Nähe anzusehen. Diese umfassen, verteilt auf zwei Stockwerke, knapp 600 Quadratmeter und bieten perfekte Rahmenbedingungen für Frauen, die sich beruflich neu orientieren. Neben Seminar-, Beratungs- und Schulungsräumen steht auch genügend Raum für das aus 15 Mitarbeiterinnen bestehende Team zur Verfügung.

© KLZ / Robert Lenhard Zahlreiche Gäste bewunderten die neuen Räumlichkeiten

Wichtiges Werkzeug

Geleitet wird es von Barbara Maierhofer, die von ihrem neuen Arbeitsplatz begeistert ist: „Manchmal muss man einen vertrauten Raum verlassen, um Neues schaffen zu können“. Und geschafft wird hier einiges, wenn es nach Yvonne Popper-Pieber, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, geht: „Das ZAM ist unser wichtigstes Werkzeug, um Frauen unter Berücksichtigung ihrer Talente und Interessen bei einer Neuorientierung am Arbeitsmarkt zu unterstützen.“

© KLZ / Robert Lenhard Yvonne Popper-Pieber, Nicole Guy (beide AMS) sowie Barbara Maierhofer und Renate Frank (ZAM)

Dass das mehr denn je notwendig sei, glaubt Renate Frank, als Geschäftsführerin der ZAM Steiermark GmbH verantwortlich für alle 13 Regionalstellen: „Frauen leisten noch immer einen Großteil der Care-Arbeit. Solange es diese und andere Ungleichheiten am Arbeitsmarkt gibt, braucht es gezielte Frauenförderung wie durch das ZAM.“

Mehrstufige Maßnahmen

In Anspruch nehmen können diese Frauen, die beim AMS Leibnitz vorgemerkt und ans ZAM vermittelt werden. Interessierte können aber auch aktiv diesen Wunsch äußern. Was folgt, ist ein mehrstufiges Programm, das mit einer Berufsorientierungsphase beginnt und bestenfalls nahtlos in Qualifizierungsmaßnahmen im Haus sowie Ausbildungen in regionalen Partnerbetrieben übergeht. „Wir versuchen für jede Frau ein möglichst individuelles Angebot zu schnüren“, betont Frank.

© KLZ / Robert Lenhard Am neuen Standort stehen knapp 600 Quadratmeter zur Verfügung

Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt: Die Qualifizierungsmaßnahmen umfassen traditionelle Frauenberufe ebenso wie Jobs mit technischer Ausrichtung. Aktuell liegt der Fokus auf sogenannten „Green Jobs“ – also Berufen, die dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und den Klimawandel zu bekämpfen.