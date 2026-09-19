Weil eine kalte Gaststube keine Option ist, hat Theresia Zettl aus Eggendorf bei Hartberg mit 71 Jahren erneut das Gewerbe für den Dorfwirt ihrer Familie angemeldet und begrüßt gemeinsam mit Ehemann Karl (78) an vier Tagen in der Woche die treue Wirtshausgemeinde.

Sie haben es wieder getan, die Zettls. In einem Lebensabschnitt, in dem sich die meisten Altersgenossen wohlverdient den Hobbys, vielen Reisen und dem Verhätscheln der Enkerl widmen, haben Theresia und Karl Zettl im Alter von 71 und 78 Jahren erneut ihr Wirtshaus in Eggendorf bei Hartberg aufgesperrt. Zum dritten Mal bereits, denn nach den ersten Nachfolgern der Familie Mogg, die das Haus zehn Jahre lang nach Theresias Zettls Pensionierung im Jahr 2015 belebten, ist man derzeit nach einem kurzen Intermezzo eines Griechischen Lokals wieder auf der Suche nach langfristigen Betreibern.

„Zusperren war für uns keine Option“, meint jedenfalls Theresia Zettl. Man wolle das bestens eingeführte Gasthaus als „Platzhalter“ betreuen, bis sich wieder ein Pächter findet. „Ich denke, wenn es einmal ganz aufhören würde, wäre es schwieriger, wieder neu zu starten“, erklärt Theresia Zettl. „Wir lassen nicht locker“, stimmt auch Ehemann Karl in die Hoffnung auf einen Nachfolger ein.

© KLZ / Margot Jeitler Auch mit 78 Jahren sitzt noch jeder Handgriff an der Schank

Gelbe Bälle und belegte Brötchen

Er selbst hat 1961 das heute weit über hundert Jahre im Familienbesitz befindliche Gasthaus von seiner Mutter übernommen. Damals war es seine Frau Theresia, die das gastronomische Handwerk von der Pike auf erlernte, während Karl bei der Hartberger Durmont arbeitete.

Zusperren war für uns keine Option“ — Theresia Zettl , Betreiberin des Eggendorfwirts

Zug um Zug modernisierte das Paar das in die Jahre gekommene Lokal, erst den Schankraum, dann ein Stüberl und schließlich den Saal. Sogar eine Tennisanlage mit zwei Plätzen hat man am Außengelände errichtet. Seit rund 35 Jahren fliegen hier die Bälle während der warmen Jahreszeit über das Netz. Und während am Platz geschwitzt wird, kann es dann durchaus auch einmal vorkommen, dass Theresia gemeinsam mit den bestellten Getränken auch noch spontan belegte Brote zur Stärkung auf den Platz bringt. „Das sind ja Kleinigkeiten“, meint Karl Zettl fast ein bisschen peinlich berührt, als er auf diese Geste der Gastfreundschaft angesprochen wird.

© KLZ / Margot Jeitler Wohl ein Knigge für Wirtshausbesucher

„Kabarett bei freiem Eintritt“

Die Zettls jedenfalls kümmern sich: Um ihr Wirtshaus, aber auch um ihre Gemeinde. „Natürlich machen wir das auch für das Dorf“, erklärt Theresia Zettl, warum sie den Laden am Laufen halten wollen. Denn schließlich ist der „Eggendorfwirt“ auch Wohnzimmer zahlreicher Vereine. Vom Stammtisch über die Schnapser bis zum Eggendorfer Singkreis halten die einzelnen Runden schon seit Jahrzehnten dem Haus die Treue. Eine echte Eggendorfer Institution, der „Frühschoppenverein“ trifft sich gar seit 60 Jahren jeden Sonntag im Lokal.

Manchmal ist es auch ein Kabarett bei freiem Eintritt. Da rennt der Schmäh dann richtig“ — Karl Zettl , Eggendorfwirt

„Wir sind so etwas wie ein Kommunikationszentrum“, meint Karl Zettl. Manchmal aber auch ein „Kabarett bei freiem Eintritt“, wie er schmunzelt. Etwa wenn bei besagtem sonntäglichem Frühschoppen die Seniorenrunde auf den drei großen, schweren Holztischen im Schankraum zusammenkommt. „Da rennt der Schmäh dann richtig“, lacht Karl, der sich auch gern mal dazusetzt – sofern er halt dazu kommt.

Und die Eggendorfer? Die danken ihren Wirtsleuten den Einsatz. „Wir bekommen schon das Gefühl vermittelt, dass sie froh sind, dass wir das machen“, meint Karl Zettl. „Das sagen wirklich viele, auch Jüngere“, stimmt auch Theresia Zettl ein.

© KLZ / Margot Jeitler Nachfolger mit „gutbürgerlicher Küche“ wären die Traumkandidaten für Familie Zettl

Das Glück perfekt machen würde jetzt jedenfalls erneut langfristige Pächter, am liebsten mit gutbürgerlicher Küche, wie die Zettls durchblicken lassen. Denn dass das klappt, weiß man einfach. „Die Leute sind von Hartberg, Greinbach, Grafendorf und St. Johann auch unter der Woche zum Mittagessen gekommen“, erinnert sich Theresia Zettl. Gerade bei Familie Mogg, die das Lokal bis 2025 führte, sei das Angebot besonders gut aufgenommen worden.

Selbst auskochen, das wollen sich Theresia und Karl Zettl heute nicht mehr antun. „Wir haben einen Weg gefunden, der für uns schaffbar ist“, erklärt Theresia Zettl. Dafür aber öffnen die beiden auch im Alter von 71 und 78 noch immer viermal die Woche den Schankraum und zwar von Mittwoch bis Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 8 bis 13 Uhr. Damit die gute Stube stets warm und gut besucht bleibt - für die nächsten Nachfolger.