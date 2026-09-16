15,90 Euro für die Maß Bier: Sind die Preise am Oktoberfest noch gerechtfertigt?

Pro: Wer das Oktoberfest besucht, muss mit dem Preis rechnen

Bei 15,90 Euro für die Maß kann man sich ordentlich verschlucken. Oder kurz daran erinnern, dass die Wiesn das berühmteste Bierfest der Welt ist – und kein Ort für den täglichen Feierabenddurst. Ich mag Bier. Sehr sogar. Und ein gutes Zeltfest ist mir selten zuwider. Nur muss man dafür nicht zwingend nach München fahren. Wer es dennoch tut, zahlt eben auch für Folklore, Blasmusik und ein Spektakel, das es so nur einmal gibt. Das darf einem zu teuer sein. Unverschämt muss es deshalb noch lange nicht sein. Also: schlucken oder auslassen. Prost. Wobei: Reden wir lieber nicht übers Wasser. In Kufflers Weinzelt kostet der Liter Tafelwasser 15,33 Euro. Da wird selbst „still“ ziemlich laut. Georg Hoffelner