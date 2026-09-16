15,90 Euro für die Maß Bier: Sind die Preise am Oktoberfest noch gerechtfertigt?
Am Münchner Oktoberfest kostet die Maß Bier heuer zwischen 14,80 und 15,90 Euro. Fehlt bei den Preisen das Augenmaß? Diskutieren Sie mit.
Ab dem Wochenende heißt es in München wieder „O’zapft is!“. Doch wer sich eine Maß Bier am Oktoberfest gönnen will, muss heuer einmal mehr tiefer als in den Jahren zuvor in die Tasche greifen: Zwischen 14,80 und 15,90 Euro kostet der Liter Bier, eine Preissteigerung im Durchschnitt von rund 2,38 Prozent zum Vorjahr. Wobei in mehreren großen Zelten der teuerste Preis verlangt wird. Doch sind diese Preise noch gerechtfertigt oder fehlt mittlerweile das Augenmaß? Diskutieren Sie mit.
Pro: Wer das Oktoberfest besucht, muss mit dem Preis rechnen
Bei 15,90 Euro für die Maß kann man sich ordentlich verschlucken. Oder kurz daran erinnern, dass die Wiesn das berühmteste Bierfest der Welt ist – und kein Ort für den täglichen Feierabenddurst. Ich mag Bier. Sehr sogar. Und ein gutes Zeltfest ist mir selten zuwider. Nur muss man dafür nicht zwingend nach München fahren. Wer es dennoch tut, zahlt eben auch für Folklore, Blasmusik und ein Spektakel, das es so nur einmal gibt. Das darf einem zu teuer sein. Unverschämt muss es deshalb noch lange nicht sein. Also: schlucken oder auslassen. Prost. Wobei: Reden wir lieber nicht übers Wasser. In Kufflers Weinzelt kostet der Liter Tafelwasser 15,33 Euro. Da wird selbst „still“ ziemlich laut. Georg Hoffelner
Kontra: Willkommen auf der Luxus-Wiesn
15,90 Euro für die Maß Bier, das halbe Hendl für 17,90 Euro und 22,50 Euro für die Käsespätzle? Willkommen auf der Luxus-Wiesn. Dabei sollte das Oktoberfest als größtes Volksfest der Welt genau das sein: ein Fest für das Volk. Doch mit den Preisen, die traditionell Jahr für Jahr weiter steigen, entfernt man sich immer weiter von der Mitte der Gesellschaft. Wer auf der Wiesn nicht nur schauen will, muss tief in die Tasche greifen. Ein Luxusausflug, bei dem man sich vorher überlegen muss, ob man es sich noch leisten kann oder will. In österreichischen Online-Shops kostet der halbe Liter Oktoberfestbier zwischen 1,39 und 2,70 Euro. Diesen Aufschlag kann auch der Name „Oktoberfest“ nicht mehr rechtfertigen. Sandra Mathelitsch