Tage der Alpe-Adria-Küche: Genussmeile wird wetterfest

Die Organisatoren der Alpen-Adria-Genussmeile reagieren auf die wechselhafte Wetterprognose. Das Programm wurde angepasst.

Die 9. Alpen-Adria-Genussmeile findet von 17. bis 19. September 2026 am Neuen Platz und am Alten Platz in Klagenfurt statt. Die Wettervorhersage fällt für Donnerstag und Freitag wechselhaft aus, das Programm aber bleibt. Die Tourismusregion Klagenfurt hat als Organisator auf das prognostizierte wechselhafte Wetter reagiert und zwei große Zelte am Neuen Platz aufgestellt, mit Platz zum Verkosten und Verweilen. Die Stände bleiben besetzt, die Verkostungen laufen, das Programm steht an allen drei Tagen. Wer den Alpen-Adria-Raum geschmacklich erkunden will, findet ihn hier unter freiem Himmel ebenso wie unter Dach.

46 Aussteller reisen aus der Steiermark, aus Kärnten, Slowenien, Istrien, dem Friaul und dem Veneto an. Sie bringen Trüffel, Käse, Weine, Öle, Kräuter, Biscotti, Wurstwaren, Süßspeisen, Brot und vieles mehr an. Musikgruppen sind in der Innenstadt unterwegs und spielen live und unplugged, an den Ständen erzählen die Produzentinnen und Produzenten selbst von ihren Lebensmitteln. Wofür man sonst hunderte Kilometer fahren müsste, erlebt man drei Tage lang auf wenigen Metern.