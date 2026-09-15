Maduro-Vertrauter schließt Deal mit US-Justiz

Der venezolanische Ex-Minister und frühere Vertraute des gestürzten Präsidenten Nicolás Maduro, Alex Saab, hat sich am Dienstag im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Justiz der Geldwäsche schuldig bekannt. Saab habe ein Geständnis "zum einzigen Anklagepunkt" gemacht und erhalte dafür eine mildere Strafe, hieß es in den Gerichtsunterlagen. Die Vereinbarung sieht demnach eine Strafzahlung in Höhe von 195 Millionen Dollar (umgerechnet 170 Millionen Euro) vor.

© APA/AFP Colombian businessman Alex Saab leaves after a meeting with Venezuela's President Nicolas Maduro (out of frame) at the Miraflores Presidential Palace in Caracas on December 20, 2023. Saab, alleged to be a "front man" for Venezuelan President Nicolas Maduro, arrived in the Caribbean country after being released from the United States, where he was on trial for money laundering. (Photo by Federico Parra / AFP)