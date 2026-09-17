Wolfsberger McDonald’s schließt einen Monat lang

Ab 21. September bleibt das Fast-Food-Restaurant wegen Umbau geschlossen. „Mehrere Millionen“ fließen laut Franchisenehmer Rudolf Ringhofer in die Modernisierung.

Der McDonald‘s in Wolfsberg wird von Franchisenehmer Rudolf Ringhofer um „mehrere Millionen Euro“ rundum erneuert. Seit 18. August ist der McDrive umbaubedingt gesperrt und auch ein Teil der Terrasse – essen konnte man bislang trotz der Bauarbeiten im Freien weiterhin. Doch ab 21. September ist die komplette Filiale gesperrt, um die Modernisierung so rasch wie möglich durchführen zu können. Der Gastraum wird rundum erneuert und das Restaurant technisch weiterentwickelt.

© Bettina Friedl Bis einschließlich 20. September ist der McDonald‘s noch geöffnet und über den Sitzgarten zugänglich

Am 22. Oktober ist die Wiedereröffnung des umgebauten McDonald‘s samt neuem McDrive mit künftig zwei Bestellsäulen geplant. Vom alten Erscheinungsbild bleibt nur das „Playland“, also der Spielturm im Freien, unverändert – immerhin wurde dieser erst 2024 erneuert. „Den Partyraum hingegen werden wir komplett neu gestalten und uns künftig stärker auf Kindergeburtstage fokussieren“, verrät der gebürtige Schladminger, der am Standort Wolfsberg aktuell 49 Mitarbeiter beschäftigt. Ringhofer, der sechs McDonald‘s-Restaurants in Kärnten betreibt, will mit dem neuen Design sowohl Familien als auch Geschäftsleute ansprechen: „Wir haben sehr viele Gäste, die sich mit ihrem Laptop zu uns reinsetzen und arbeiten.“