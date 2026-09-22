Generationswechsel bei Sport- und Skischulen in Nockregion

Die Familien Krainer und Wulschnig in Bad Kleinkirchheim und Feld am See sind seit Jahren Komplizen im Outdoor-Sport. Nun hat die nächste Generation übernommen.

Egal ob man sich beim „Wingfoilen“ von Wind und Wellen über den Brennsee tragen lassen, bei einer geführten Mountainbike-Tour das Bergpanorama genießen, Tennis-, Ski- oder Langlaufkünste verbessern oder in diese Sportarten hineinschnuppern will: Die Ski- und Sportschule Krainer in Feld am See und Bad Kleinkirchheim gilt als die Anlaufstelle in der Nockregion und deckt einen Großteil des Angebots im Sport- und Freizeittourismus ab. Es werden aber auch Events für Firmen und größere Gruppen organisiert.

„Wir sehen uns als Outdoor-Komplizen für unsere Kunden, denen wir nicht nur Produkte verkaufen, sondern für die wir Erlebnisse und Erinnerungen schaffen“, betont Vanessa Krainer, die im Familienunternehmen den Wintersport sowie die strategische Entwicklung und Vernetzung mit Partnern verantwortet und sich auch in der Tourismusregion engagiert. Ihr Bruder Adrian, ehemaliger Snowboard-Profi und Olympiateilnehmer, führt den Bereich Sommersport und hat immer ein Auge auf Trends.

Die Stärke von Familienbetrieben

Den Grundstein für das Unternehmen haben ihre Eltern, Wolfgang und Emanuela Krainer, vor 50 Jahren aus der Leidenschaft für den Sport herausgelegt und es zu einem Ganzjahresbetrieb entwickelt, in dem persönliche Beratung großgeschrieben wird. Das gilt auch für die nächste Generation: „Wir wollen den Betrieb weiterentwickeln und trotzdem die Eigenschaften bewahren, wegen derer die Gäste wiederkommen: Verlässlichkeit, Qualität, das Gefühl nicht irgendeine Buchungsnummer zu sein. So bekommt man auch gleich mit, wenn sich Bedürfnisse von Gästen ändern und kann rasch reagieren.“ Das sei auch in Zukunft die große Stärke familiengeführter Unternehmen.

© KK/Skischule Krainer-Wulschnig Die langjährige Erfahrung von Emanuela und Wolfgang Krainer ist bei Tochter Vanessa sehr gefragt

Einzelkämpfertum ist nicht die Zukunft

Dass die Zukunft im Tourismus nicht im Einzelkämpfertum liegt, hat die Familie früh erkannt. Seit 2003 wird daher eng mit der 1966 von Jakob Wulschnig gegründeten Skischule in St. Oswald zusammengearbeitet und das gibt es nicht so oft! „Jede Skischule arbeitet zwar selbstständig, wir planen aber zum Teil gemeinsam, haben die gleichen Preise, eine gemeinsame Buchungsplattform und Homepage sowie das gleiche Branding“, erklärt Moritz Wulschnig, der die Skischule seit Juni in dritter Generation führt. Er ist mit 24 Jahren der jüngste Skischulleiter Kärntens, denn Voraussetzung dafür sind die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer und Skiführer sowie zwei Jahre Berufserfahrung. Die hat Wulschnig in Österreich, der Schweiz und Australien gesammelt.

„Im Winter betreiben wir zusätzlich ein Intersport-Geschäft mit Skiverleih bei der Skischule. Im Sommer haben wir einen Bootsverleih am Faaker See, ein Geschäft mit Wanderausrüstung bei der Brunnachbahn und sind an der Kaiserburg-Talstation gemeinsam mit Intersport Gruber die Experten bei Bike-Verleih und Reparatur“, ergänzt Wulschnig. Touren werden wiederum von der Sportschule Krainer durchgeführt.

© Gert Perauer Moritz Wulschnig (rechts) ist selbst als Skilehrer aktiv

Zusammenarbeit ermöglicht bessere Angebote

„Wo Kompetenzen gebündelt werden, entstehen für den Gast einfachere Abläufe und bessere Angebote“, ist Vanessa Krainer überzeugt. Der Gast kenne keine Unternehmensgrenzen, für ihn gehöre alles zu einem Erlebnis. Im Winter werden in der Hochsaison bis zu 800 Gäste täglich bedient, 120 internationale Mitarbeiter gehören dann zum Team der Skischulen Krainer-Wulschnig. Dadurch können im Einzelunterricht bis zu 14 Sprachen angeboten werden.

„Im Sommer haben wir etwa 30 vorwiegend einheimische Mitarbeiter oder durch uns einheimisch gewordene“, freut sich Krainer. Mitarbeiterzufriedenheit ist ihr besonders wichtig. So steht der Crew ein Mitarbeiterhaus mit 60 Betten und Housekeeping zur Verfügung, es gibt Mitarbeiter-Events, Sprachkurse, Ausbildungsmöglichkeiten und mehr. Krainer: „Eine Destination wird durch Menschen erfolgreich, die über Generationen hinweg Verantwortung übernehmen. Durch Mitarbeiter, die auch Gastgeber sind und durch Partner, die bereit sind über den eigenen Betrieb hinauszudenken. Wir wollen da auch Motivator sein und die Region nachhaltig mitentwickeln.“