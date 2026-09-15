Pkw-Lenker rammte Verkehrstafel in Riegersburg

Am Dienstagnachmittag prallte ein Pkw auf der B 66 in Riegersburg gegen eine Verkehrstafel und landete im Straßengraben. Ein medizinischer Notfall des Lenkers hatte wohl zum Unfall geführt.

Auf der B 66 im Ortsteil Bergl kam es zu einem Unfall nach einem medizinischen Notfall

Am Dienstag rückte die FF Kornberg-Bergl zu einem Verkehrsunfall auf der B 66 in Bergl (Gemeinde Riegersburg) auf Höhe der Zotter-Schokoladenmanufaktur aus.

Ein Pkw-Lenker war dort gegen 14 Uhr unterwegs gewesen, als er laut Kommandant Helmut Maurer von der FF Kornberg-Bergl einen medizinischen Notfall erlitt. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die 50er-Verkehrsbeschränkungstafel und landete schließlich im Straßengraben.

Pkw mit Kran geborgen

Da die Verkehrstafel unter dem Fahrzeug hängen blieb und eine Bergung mit der Seilwinde den Unterboden des Autos weiter beschädigt hätte, entschied Einsatzleiter Lukas Stangl (FF Kornberg-Bergl), das Wechselladefahrzeug (WLF) der FF Feldbach anzufordern. Mit dessen Kran konnte der Pkw schließlich schonend von der Verkehrstafel gehoben und geborgen werden. Die Einsatzkräfte sicherten zudem die Unfallstelle ab.

Die FF Kornberg-Bergl war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, die FF Feldbach mit drei Feuerwehrmitgliedern und dem WLF. Auch die Rettung und Polizei waren im Einsatz.