Venedig: Nach Ehemann wird auch 26-jährige Vermisste tot gefunden

Nach einem Unfall mit einem Wassertaxi wurde in Venedig eine 26-jährige Vermisste tot gefunden. Schon zuvor wurde ihr verstorbener Ehemann geborgen.

Die Suche nach einer seit Tagen vermissten jungen Frau in der Lagune von Venedig ist tragisch zu Ende gegangen. Am Dienstagvormittag wurde nahe der Insel Campalto eine Leiche im Wasser entdeckt. Wie Nordest24 berichtet, hatte ein Passant den Körper bemerkt und Alarm geschlagen. Nach Angaben des venezianischen Bürgermeisters Simone Venturini handelt es sich um die 26-Jährige, die seit Samstag als vermisst galt.

Die Frau galt seit Samstag als vermisst. Sie war gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Ehemann in einem kleinen Boot unterwegs, als dieses im Canale di Tessera mit einem Wassertaxi kollidierte. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und starb später. Laut Corriere del Veneto hatte das Paar erst am 8. Juni in Venedig geheiratet.

Die genaue Unfallursache ist weiter Gegenstand von Ermittlungen. Laut ANSA wird gegen den 38-jährigen Fahrer des Wassertaxis wegen „omicidio nautico“ (= fahrlässige Tötung im Bootsverkehr) ermittelt. Geprüft werden unter anderem Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und der genaue Ablauf der Kollision.