UNO besorgt über mögliche Kriegsverbrechen im Gazastreifen

Nach dem Fund Hunderter Leichen in den Trümmern im Gazastreifen hat UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk Sorge über mögliche Kriegsverbrechen geäußert. Die sterblichen Überreste seien aus den Trümmern zerstörter Gebäude geborgen worden, erklärte Türk am Dienstag. Darunter befänden sich offenbar ganze Familien sowie viele Frauen und Kinder. Die Funde stammten aus Gebieten, die bei israelischen Angriffen während des vor fast drei Jahren begonnenen Krieges zerstört wurden.

© APA/HANS KLAUS TECHT UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk (Archivbild)