Nach Konkurs: Mitarbeiter übernehmen Klagenfurter Traditionsbetrieb

Im Juni kam mit einem Konkurs nach fast 120 Jahren das Ende für den Klagenfurter Friseurbetrieb Wilhelmer. Jetzt aber übernahmen zwei Mitarbeiter die Agenden.

Der Klagenfurter Friseurbetrieb Wilhelmer blickt auf eine lange und vor allem erfolgreiche Firmengeschichte zurück: Im Jahr 1911 eröffnete Rupert Wilhelmer senior den gleichnamigen Friseur- und Raseur-Salon in der Kärntner Landeshauptstadt. Weitere Filialen im Stadtgebiet folgten und in den 1950er-Jahren übernahm schließlich die zweite Generation, Rupert Wilhelmer junior, den Betrieb. Dass auch Georg Wilhelmer in die unternehmerischen Fußstapfen seiner Vorfahren tritt, war irgendwie eine logische Folge.

Nach 45 erfolgreichen Jahren als Firmenchef übergab aber auch er Anfang des Jahres 2023 sein Lebenswerk an seinen Sohn Mario und legte auch seine Funktion als langjähriger Landesinnungsmeister nieder. Doch was die Familie Wilhelmer über Jahrzehnte mühevoll aufgebaut und gepflegt hat, fand unter dem neuen Chef ein trauriges Ende: Das Unternehmen hatte sich hoch verschuldet und musste im Juni Konkurs anmelden.

Jetzt aber geht es mit dem Klagenfurter Traditionsbetrieb doch weiter, zwei langjährige Mitarbeiter haben die Agenden übernommen. Während Tanja Mörtl, die seit 22 Jahren im Salon Wilhelmer den Kundinnen und Kunden an die Haare geht, sofort Feuer und Flamme war, musste ihr nunmehriger Geschäftspartner Thomas Stromberger – er stieß 2015 zu Wilhelmer – eine Nacht über die Idee, das insolvente Unternehmen zu übernehmen, schlafen.

Familiäre Atmosphäre, neuer Name

Mit Anfang August startete der Laden am Alpe-Adria-Platz 1 mit den beiden Friseurmeistern in eine neue Ära – nunmehr allerdings unter dem Namen „Das Haarstudio by Tanja & Thomas“. Die familiäre Atmosphäre, wie sie einst unter Georg Wilhelmer im Salon präsent war, wollen die beiden Klagenfurter aber weiter leben lassen. Die zwei Mitarbeiter und den Lehrling hat das Duo ebenfalls übernommen, eine weitere Mitarbeiterin kommt in Kürze aus der Karenz zurück und stößt zum neuen, alten Team dazu. „Es hat sich einfach niemand von uns vorstellen können, woanders zu arbeiten“, geben Mörtl und Stromberger zu.

Nach wie vor stehen dem Team für ihre Kundinnen und Kunden acht Bedien- und vier Waschplätze zur Verfügung. Neben dem Standardprogramm, also Waschen, Schneiden, Föhnen, Färben, bietet das Haarstudio alles rund um Perücken und Zweithaar (in Kunst- und Echthaar für Männer und Frauen) an und ist auch Vertragspartner der Österreichischen Gebietskrankenkasse (kurz ÖGK). Weiters im Angebot: Haarverdichtung und Haarverlängerungen.