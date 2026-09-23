So will die Firma Triotronik in Weiz weiter wachsen

Ein neues Hauptquartier samt Lager und Fertigung in Weiz, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Niederlassung in Deutschland: Der Erfolgslauf der Firma Triotronik – von der Ein-Mann-Hobbyfirma zum internationalen Player.

Die Triotronik-Chefs. Thomas Thir-Greiter (Geschäftsführer und Gesellschafter), Bernhard Flicker (Vertriebsleiter und Gesellschafter und Prokurist) und Peter Hofer-Perner (Geschäftsführer und Gesellschafter)

1995 gründete Wolfgang Sembacher die Firma Triotronik. Hauptgeschäft war die Netzwerktechnik. Der erste Mitarbeiter war 2003 Thomas Thir-Greither, ein gelernter Kommunikationstechniker. „Wir haben unter anderem Computer zusammengeschraubt. Wir haben von null begonnen und sind schön langsam gewachsen“, erinnert sich der Oststeirer.

2012 siedelte das Unternehmen von der Weizer Florianigasse in den Neubau beim ebenfalls neuen Sportplatz Weiz-Krottendorf. Rund 2,5 Millionen Euro waren investiert worden. „18 Leute sind damals gesiedelt. Das Gebäude wurde für 35 Personen gebaut“, erinnert sich Thomas Thir-Greither. „Jetzt sind wir 60 Leute. Und es ist alles viel zu eng.“

Aus dem Ein-Mann-Hobbybetrieb wurde ein großes, international tätiges Unternehmen. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Umsatz von 35 auf 54 Millionen Euro, heuer wird sogar mit 60 Millionen Euro gerechnet. Hauptmarkt ist Österreich, wichtigster Auslandsmarkt die Schweiz. Geliefert wurde in 80 Länder, darunter die USA, Chile, Mongolei und Südafrika.

Thir-Greither (43) ist Haupteigentümer. Er leitet das Unternehmen mit Bernhard Flicker (40) und Peter Hofer-Perner (59), die Anteile besitzen.

Mehrere Standbeine

Die Firma „Triotronik Computer- und Netzwerktechnik“ hat mehrere Standbeine: „Wir machen alles, das man braucht, um Computer und Server zu verbinden“, sagt Thir-Greither. So werden etwa verschiedene Stecker und Kabel entwickelt, oftmals handelt es sich dabei um Sonderanfertigungen. Um die 20 verschiedene Betriebe, teils in China und der Türkei, stellen diese Produkte dann her.

1 / 6 Der Standort der Firma Triotronik beim Sportplatz in Weiz-Krottendorf © KLZ / Thomas Wieser

Zudem ist Triotronik ein Großhändler für verschiedene Netzwerkkomponenten und für Alarmsysteme. Es gibt mittlerweile zwei große Lager in Krottendorf und St. Ruprecht. Zu den Kunden gehören Einzelunternehmen genauso wie große Betriebe und Rechenzentren. Daneben werden zahlreiche Technologieschulungen veranstaltet. „Im Vorjahr hatten wir mehr als 100 Schulungstage und 500 Teilnehmer.“

Personal gesucht

Nun stehen weitere Meilensteine bevor. Man möchte im kommenden Jahr in Deutschland eine Niederlassung aufsperren. Und in Krottendorf, auf der anderen Seite des Fußballplatzes, soll das neue Hauptquartier entstehen. Demnächst ist Baubeginn, Ende 2027 soll das neue Hauptquartier fertig sein. Investiert wird „ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag“.

1 / 3 So könnte die neue Zentrale von Triotronik Weiz aussehen (Grafik) © Triotronik

Dort sollen dann bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden. Auf fünf Stockwerken gibt es Büros, eine Entwicklungsabteilung, ein Schulungszentrum und Sozialräume. Das Lager soll rund 4000 Quadratmeter groß sein. Zudem ist ein 1000 Quadratmeter großer Fertigungsbereich geplant. „Wir wollen gewisse Fertigungsschritte zurückholen, wollen uns auch zu einem wertschöpfenden Produktionsbetrieb entwickeln.“

Und weiter: „Natürlich ist es eine finanzielle Herausforderung und ein Risiko. Man muss schon einen gewissen ‚Vogel‘ haben, um in Zeiten wie diesen Produktion nach Österreich zurückzuholen. Aber wir sehen darin ein großes Potenzial“, ist der Geschäftsführer zuversichtlich. Und: „Wir suchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“