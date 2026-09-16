Rennes-Star Estéban Lepaul: Vom Schicksalsschlag zum Torschützenkönig

Stade Rennes bringt den amtierenden französischen Torschützenkönig mit nach Graz. Ein klassischer Spätstarter, den zwischenzeitlich eine Tragödie aus der Bahn warf.

Von talentierten Fußballern erwartet man mitunter eine stetige Weiterentwicklung nach oben. Klappt dies nicht, wird man schnell abgeschrieben. Aber manchmal kommt schlichtweg „nur“ das Leben dazwischen. Sportlich gesehen hat die Geschichte von Estéban Lepaul ein Happy End. Am Mittwoch gastiert der 26-Jährige mit Stade Rennes im Rahmen der Europa League als amtierender französischer Torschützenkönig in Graz Liebenau, um gegen Sturm anzutreten.

Der Weg zu diesem versöhnlichen Ende war allerdings mehr als holprig. Nachdem es im Alter von 20 Jahren in der Zweitvertretung von Olympique Lyon nicht mehr für ihn weiterging, musste er bei Viertligist Épinal weit unten neu beginnen. Über die dritte (Orléans) und zweite Liga (Angers) kämpfte er sich in die Ligue 1, in der ihm schließlich doch noch der Knopf aufging.

2020 schlug das Schicksal zu

Der klassische Spätstarter ist erblich vorbelastet. Sein Vater Fabrice Lepaul gehörte 1995/96 dem Meisterkader von Auxerre an. An dieser Stelle müssen die beiden Handlungsstränge auf denkbar traurige Art und Weise miteinander verknüpft werden. Denn im Mai 2020 verunglückte sein Papa bei einem Autounfall tödlich. Estéban war einen Monat zuvor 20 geworden.

Schon die eigene aktive Karriere von Fabrice war von einem schweren Autounfall überschattet worden, nach dem er 1997 sogar 15 Tage im Koma lag. Er schaffte es zwar, ein Comeback auf dem Fußballplatz zu feiern, doch der Traum von der großen Laufbahn war ausgeträumt. „Vorher hat er gegessen, geschlafen, gelebt für den Fußball. Danach war die Leidenschaft für den Fußball weg. Schluss. Er wollte nicht mehr spielen“, erzählte sein Sohn einst in der „LÉquipe“. Aber zumindest hatte er sein Leben und wurde im Jahr 2000 Vater.

Fabrice Lepaul wurde 1996 mit Auxerre Meister

Der zweite Unfall 2020 hatte noch gravierendere Folgen. Fabrice erlitt irreversible Hirnschäden. Laut Auskunft der Ärzte würde er nicht mehr aufwachen. Als einziger Sohn stand Estéban vor der fürchterlichen Entscheidung, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten.

Ich habe ihn nur um Vergebung gebeten, denn es war das einzige Mal, dass ich ihm ein Medikament gegeben hatte – obwohl er Medikamente nie wollte. — Estéban Lepaul

„Am nächsten Tag, als wir die Maschinen abgeschaltet haben, war ich neben meinem Vater. Ich habe ihn nur um Vergebung gebeten, denn es war das einzige Mal, dass ich ihm ein Medikament gegeben hatte – obwohl er Medikamente nie wollte. Ich sagte zu den Ärzten: ‚Ich werde nicht 107 Jahre hierbleiben. In einer Stunde muss das erledigt sein.‘ Es dauerte 50 Minuten. Dann gingen die Maschinen aus. Und das war’s“, erzählte Estéban, wie er das Unvorstellbare erlebte. Die großen Emotionen seien erst einige Stunden später gekommen, dann dafür umso heftiger.

© IMAGO Nach seinem ersten Ligue-1-Tor für Angers gegen PSG ging ein Gruß nach oben

Weihnachten oder der Geburtstag seines Vaters seien Tage, an denen es nach wie vor nicht einfach sei. Man kann nur versuchen zu erahnen, wie viel es Estéban bedeuten muss, auf Umwegen doch noch jene Profikarriere geschafft zu haben, die seinem Papa trotz des Titelgewinns im Prinzip verwehrt blieb.

Mit 21 Toren Torschützenkönig

Das Ende in Lyon und der Schritt zurück in die vierte Liga erfolgten im Sommer nach dem tragischen Tod seines Vaters. Es sollte der Anlauf zu drei Schritten vorwärts sein. Inzwischen steht Lepaul bereits auf dem Zettel von Neo-Teamchef Zinedine Zidane.

Seine Tore feiert der Stürmer manchmal, indem er einen Finger zum Himmel zeigt. So auch bei seinem ersten Tor in der Ligue 1 ausgerechnet gegen PSG. Vergangene Saison traf er ein Mal für Angers, ehe er nach seinem spätsommerlichen Transfer zu Rennes mit 20 weiteren Treffern regelrecht explodierte.