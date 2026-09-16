Tourismus abseits des Rings: „Das Murtal ist ein Geheimtipp mit Wow-Effekt“

Mit der MotoGP geht die letzte Großveranstaltung des Jahres über die Bühne. Abseits des Red Bull Rings positioniert sich das Murtal touristisch zunehmend als Ganzjahresdestination.

Die MotoGP steht vor der Tür – und mit ihr die letzte Großveranstaltung des heurigen Jahres im Murtal. Formel 1, MotoGP und DTM bleiben große Frequenzbringer für den lokalen Tourismus, darauf verlassen will man sich auf lange Sicht aber nicht. „Klar ist: Hätte Dietrich Mateschitz mit Red Bull in den letzten Jahren nicht so massiv ins Murtal investiert, würden wir heute woanders stehen“, sagt Tourismusobmann Michael Ranzmaier-Hausleitner offen. „Und es wäre schwieriger, unsere Schätze nach außen zu kommunizieren.“

Im Vergleich mit etablierten Tourismusregionen, etwa in Tirol, Vorarlberg oder in der Südsteiermark, ist das Murtal eine noch junge touristische Gegend. „Aber wir haben uns in den letzten fünf Jahren gut positioniert.“ Längst setzt das Team rund um Geschäftsführerin Isabella Painhapp auf vielfältige Themen, die nichts mit Motorsport zu tun haben. Oder nur über Umwege: Das 2014 von Mateschitz initiierte Radknotzennetz „Nimm’s Radl“ mit seinen 450 Kilometer markierten Wegen ist bis heute einzigartig im Murtal. 36 legale Mountainbike-Strecken, zahlreiche Wanderungen, Ausflugsziele für alle Altersgruppen, Haubengastronomie, lokale Produzenten: „Das Murtal ist ein Geheimtipp mit Wow-Effekt“, sagt Painhapp und nennt das Beispiel einer Wiener Influencerin: „Sie war ein Wochenende bei uns und hat sofort den Urlaub für die gesamte Familie hier gebucht. Die Menschen sind so herzlich und es ist nicht überlaufen, das hat sie nie vom Murtal erwartet.“

© KLZ / Sarah Ruckhofer Der Motorsport bringt dem Murtal rund die Hälfte seiner Nächtigungen, Isabella Painhapp und Michael Ranzmaier-Hausleitner sind mit ihrem Team auch am Ring präsent, um für die touristischen Angebote zu werben

Ein Plus in jedem Monat

Zurück zur MotoGP, die in den letzten Jahren deutlich an Strahlkraft verloren hat. „Wir sind trotzdem recht gut ausgelastet, aktuell sind bei den Betrieben in der Region rund 25 Prozent noch frei. Bei den Campingflächen gibt es natürlich noch Luft nach oben“, schildert Painhapp. Die Touristiker gehen davon aus, dass man sich in Sachen Nächtigungen am Niveau von 2025 einpendelt. Motorradfahrer sind auch potenzielle Urlaubsgäste: „Wir haben bei unseren zwei Info-Containern unsere regionalen Motorradkarten aufgelegt. Im Vergleich zur Formel 1 verbringen die Gäste der MotoGP mehr Zeit in der Region, also nicht nur am Red Bull Ring. Sie sind flexibler.“

Positiv entwickeln sich die Nächtigungszahlen im Gesamten: „2026 haben wir bislang in jedem Monat ein Plus vorne“, so die Geschäftsführerin. Man rechnet mit mindestens 600.000 Nächtigungen im heurigen Jahr, rund die Hälfte davon ist auf Großveranstaltungen zurückzuführen. „Viele Betriebe sind jetzt draufgekommen, dass sie auch abseits der Rennsaison Geld verdienen können und haben entsprechend investiert“, sagt Ranzmaier-Hausleitner.

© Murtal Tourismus Wandern und Radfahren sind wichtige Schwerpunkte im Murtal

Ganzes Jahr belebt

Das Murtal wird bewusst als Ganzjahresdestination etabliert, „Durchhänger“ gibt es nur im März und im November. Das Radfahren im Frühling, der „Z‘Herbst“ mit Wanderungen und Kulinarik im Herbst, der Winter mit Therme, Schneeschuhwandern, Rodeln und Skifahren, der Sommer mit den vergleichsweise kühlen Bergen – und das alles günstiger als anderswo. Rund die Hälfte aller Gäste kommt aus dem Ausland, die durchschnittliche Nächtigungsdauer ist mit 3,4 Nächten im Vergleich zu anderen Regionen hoch, was unter anderem mit den zwei bekannten Campingplätzen in Fisching und Großlobming zu tun hat. Bei den inländischen Gästen überwiegen übrigens die Steirer.

Was die Touristiker sich wünschen würden? „Dass auch die Einheimischen sehen und schätzen, welches breite Angebot wir haben. Es gibt Camper, die bleiben zwei bis drei Wochen und unternehmen jeden Tag etwas anderes“, sagt Michael Ranzmaier-Hausleitner. So haben die Touristiker 20 Top-Plätze definiert, die jeder Einheimische kennen sollte (siehe Liste unten). Nicht nur Einheimische, auch einzelne Betriebe hätten das volle Potenzial der Region noch nicht erkannt: „Ein starkes Betriebsnetzwerk rund um mehrere touristische Produkte wäre ein Ziel“, ergänzt Isabella Painhapp.