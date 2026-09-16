Abschied von einem Fußball-Urgestein in Kärnten

Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Platzwart: Robert Anderwald war über Jahrzehnte eng mit dem SV Arnoldstein verbunden. Nun verstarb er im 73. Lebensjahr.

Robert „Tilo“ Anderwald lebte für den Fußball. Als Spieler, Nachwuchstrainer, Schiedsrichter und Platzwart prägte er das Vereinsleben des SV Arnoldstein wie kaum ein anderer. Nun verstarb er unerwartet im Alter von 72 Jahren.

Seine Verbindung zum Sport begann als junger Fußballspieler in Fürnitz. Eine Saison spielte er in Nötsch, danach zog es ihn nach Arnoldstein. Dort übernahm er im Laufe der Jahre zahlreiche Aufgaben. Lange Zeit war er als Platzwart dafür verantwortlich, dass die Anlage in Schuss blieb. Doch sein Engagement ging weit darüber hinaus. „Wenn Hilfe gebraucht wurde, war er zur Stelle – sei es als Trainer im Nachwuchs, als Schiedsrichter oder einfach als helfende Hand rund um unseren Verein“, so der SV Arnoldstein über seinen langjährigen Weggefährten. Im vergangenen Jahr beendete er seine Tätigkeit in Arnoldstein und begann als Platzwart bei Admira Villach. „Er war bis zuletzt überall zur Stelle, wo es rausgeraucht hat“, so Siegfried Mödritscher, der lange mit Anderwald zusammenarbeitete.

Abseits des Fußballs war Anderwald häufig in Tarvis anzutreffen. Mehrmals pro Woche verschlug es ihn mit einem Freund auf einen „Abstecher“ in die Grenzstadt.

Anderwald hinterlässt seine Schwester und seinen Neffen. Die Urnenverabschiedung findet am Montag, dem 21. September, um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle am Waldfriedhof Fürnitz statt.