Ich sag‘s so: Ich bin Teil des KAC, der KAC ist nicht nur Furey. Ich hoffe, dass ich einiges gut gemacht und auch hinterlassen habe. Ich liebe Eishockey und ich liebe den Beruf!

Absolut! Ich bin zwar in Kanada aufgewachsen, das hat einen Platz in meinem Herzen, aber ich kann sagen, dass es zwei Heimaten für mich gibt. Es war eine sehr gute Entscheidung, nach Klagenfurt zu kommen, aber ich hätte damals im ersten Jahr als Spieler nie gedacht, dass ich 20 Jahre später noch immer da bin. Das war nicht mein Plan, aber ich hätte viel, viel schlechtere Entscheidungen treffen können. Ich habe in keiner Stadt so lange gewohnt wie hier und ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben. Warum auch nicht?

Die Taktik hat in allen vier Spielen ganz gut funktioniert, aber es fehlt die Intensität und Konstanz. Was mir gut gefällt ist, dass wir nach nicht so guten Phasen die richtigen Antworten geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zu Beginn der Saison sind – wir müssen geduldig sein, alles sukzessive aufbauen und den Rhythmus finden.

KIRK FUREY: Ich war teilweise zufrieden, aber wir können ganz klar mehr.

Welche Dinge müssen Sie als Coach anders sehen, als damals als Spieler? Als Spieler schaust du auf dich. Als Coach musst du schauen, dass die ganze Mannschaft funktioniert und Erfolg hat. Jeder Tag ist anders und es ist nie langweilig. Du musst immer ein Bild vorgeben und die Spieler müssen es interpretieren, denn jedes Bild ist nicht für jeden gleich. Sie haben verschiedene Mentalitäten und brauchen Freiheiten. Und eines weiß ich: Zu viel überlegen ist nie gut, das kann ich aus meiner Spielererfahrung sagen. Ich kann auch einmal schreien oder lauter werden, aber das ist dann aus der kompletten Emotion heraus, nichts Persönliches und keine Show. Das ist nicht der Weg, den ich will. Für mich ist es auch unfair, wenn jemand etwas nicht schaffen kann, aber wir es von ihm verlangen. Wir müssen ihn dorthin bringen, dass es für ihn möglich ist. Die Struktur muss manchmal hart sein, aber ich will in erster Linie mit dem Herzen dabei sein: ehrlich, kommunikativ, authentisch und verantwortungsvoll.

Das heißt, man bereut auch Aussagen? Ganz sicher. Ich überlege schon, ob es gerade der richtige Zeitpunkt war, das zu sagen oder ob es nötig war, es vor Leuten zu erwähnen. Zwischen dem Moment, in dem ich etwas ausspreche, bis es beim anderen ankommt, kann viel passieren. Wenn ich falsch liege, entschuldige ich mich. Man muss Größe zeigen, auch in nicht einfachen Momenten.

Gibt es etwas, das Sie als Spieler im ersten Moment nicht so wahrgenommen haben, aber heute als Trainer? Ich lege viel Wert darauf, dass die Mannschaft durch Kommunikation weiß, was wir wollen und sie dazu bringt, jeden Tag ihre beste Leistung abzurufen. Wir wollen keine Überraschungen. Ich habe es so als Spieler erlebt und will das auch als Trainer weitergeben. Aber wir sind nicht perfekt, wir machen viele Fehler, jeder macht Fehler und gerade deshalb ist Respekt enorm wichtig.

Bei Ihnen steht also der Mensch im Vordergrund? Auf jeden Fall! Eishockey ist ein Sport, aber am Ende sind wir alle Menschen mit einem echten Leben. Wir dürfen nie vergessen, wie wichtig der persönliche Kontakt ist und die unterschiedlichen Kulturen.

Stichwort Mensch. Ihre Tochter Brinn ist Sängerin, Ihr Sohn Skyler spielt Eishockey. Wie häufig lassen Sie daheim den Trainer raushängen? Leider zu oft (lacht). Bei meiner Tochter halte ich mich zum Thema Singen und Tanzen zurück. Da kenne ich mich nicht aus und es ist auch für alle besser, wenn ich nicht singe. Was ich ihr mitgebe, ist Zeitmanagement, nur so kann sie Schule und Gesang optimal kombinieren. Dafür spielt Eishockey bei meinem Sohn und mir eine große Rolle. Ich versuche, mich bei gewissen Dingen nicht zu äußern, nur ist das nicht immer ganz so leicht. Ich sage es ungern: Aber das Schlimmste ist, wenn ein Elternteil und ein Kind denselben Sport machen. Ich glaube ja immer, dass ich helfen kann oder muss, wobei das oft gar nicht der Fall ist. Skyler fragt mich aber rein gar nichts, er hat seine Meinung und eines ist klar: Er versteht das Spiel.

Was machen sie zu Dritt am liebsten? Kochen und Golf spielen.

Und können Sie daheim völlig abschalten? Wenn ich jetzt ja sage, würde ich lügen. Ich liebe Eishockey. Vor kurzem bin ich auf der Couch gesessen und habe mir ein U18-Eishockeyspiel angesehen, in dem der Sohn eines Freundes mitgespielt hat.

Mit Ihren Kindern kommunizieren Sie auf Englisch? Ja, genau, weil beide der Meinung sind, dass mein Deutsch so schlecht ist. Naja (lacht).