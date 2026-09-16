Kärntner Gasthaus schließt nach 120 Jahren seine Pforten

Der Reidnwirt in St. Urban schließt seine Türen. Am 30. September ziehen Irmgard und Karl Liebetegger einen Schlussstrich. Doch es ist nicht ganz das Ende.

Seit 1906 ist das Gasthaus im Familienbesitz. Seit 1992 wird es von Irmgard und Karl Liebetegger geführt. Reidnwirtschnitzel, Salzburger Nockerln, Spargelgerichte oder auch „Gulasch am Berg“. All das steht für den Reidnwirt. Doch mit 30. September zieht man einen Schlussstrich.

„Wir haben schon das Alter erreicht, in dem wir beide kürzer treten müssen“, erklärt Hausherrin Irmgard Liebetegger – sie und ihr Mann Karl sind beide Mitte 70. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Sowohl Kinder als auch Enkelkinder sind alle anderweitig beschäftigt. Abschiedsfeier wird es keine geben. „Wer kommt, der kommt.“

© Manfred Schusser Irmgard und Karl Liebetegger führen das Haus seit 1992

Seit fast 35 Jahren führen Irmgard und Karl das Gasthaus – der Abschied fällt dementsprechend schwer. „Man hat ein lachendes und ein weinendes Auge, aber man muss eben der Tatsache ins Auge sehen, dass man mit Mitte 70 aufhören muss.“ Dabei gibt die Gastronomin nicht nur dem Alter die Schuld. „Auch die Politik ist verantwortlich. Wir werden als Wirte nur gegeißelt. Man bekommt nur Auflagen und es ist egal, ob man diese stemmen kann oder nicht“, kritisiert Liebetegger.

1 / 55 Die „Reid‘nwirtin“ Irmgard „Irmi“ Liebetegger (am Foto Links) hatte alle Hände voll zu tun! © KLZ / Manfred Schusser

Doch ganz zurückziehen wird sich das Wirtepaar nicht. Bei größeren Veranstaltungen, wie Taufen, Hochzeiten oder Begräbnissen, wird noch aufgekocht. „Die Leute müssen aber vorher anrufen und bestellen, schließlich lagern wir nichts mehr ein.“ Dankbar blickt die Chefin auch auf die vergangenen Jahrzehnte zurück: „Ich bedanke mich bei allen Gästen und den fleißigen Helferlein, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre.“