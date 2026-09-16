Beim Besprühen der Reben, Mähen und Ernten könnten Roboter bereits unterstützen. Team von Joanneum Research arbeitet an der Verbesserung der Navigation im Freien.

Im Lauf des Jahres fallen in den Weinbergen viele Arbeiten an, die mittlerweile zum Teil bereits von autonom fahrenden Robotern übernommen werden können. Wie man es vom Saugroboter zu Hause kennt, navigieren die Roboter selbstständig durch das Gelände, um Reben zu besprühen, zu mähen oder beim Ernten zu helfen. Allerdings ist das Gebiet deutlich herausfordernder als eine Wohnung und verändert sich im Laufe des Jahres etwa durch die Verfärbung des Laubes, wachsende Pflanzen und unterschiedliche Lichtverhältnisse. Das kann die Sensoren negativ beeinflussen und stören. In Folge, kann der Roboter schlechte Navigationsentscheidungen treffen oder schwerer auffindbar sein. An diesem Punkt setzt ein aktuelles Forschungsprojekt von Joanneum Research mit den Projektparnern ARTI Robots (Graz) und Alpenspirit GmbH (Maria Saal) an.

Weniger oft steckenbleiben

„Wir arbeiten daran, die Navigation im Outdoor-Bereich robuster zu machen. Damit der Mensch weniger oft intervenieren muss, weil etwa der Roboter stecken bleibt“, erklärt Benjamin Breiling, Projektleiter von Joaneum Research Robotics. Seit Jahresanfang werden im Weingut „Auf der Leiten“ bei Klagenfurt Daten für den Aufbau eines digitalen Zwillings gesammelt.

Markus Tauchhammer und das Team vom Digital Twin Lab waren seit Projektstart bereits mehrfach mit portablen LiDAR-Rucksacksysteme sowie panoramische 360-Grad-Bildgebung im Feld unterwegs. „LiDAR steht für Light Detection and Ranging. Dabei werden die Abstände zu Objekten mithilfe von Laserimpulsen gemessen. Aus Millionen einzelner Messpunkte entstehen dreidimensionale sogenannte Punktwolken, die die Geometrie der Umgebung detailliert wiedergeben“, erklärt Tauchhammer. Die bisherigen Messkampagnen erfassen unterschiedliche Vegetations- und Umweltzustände. Weitere Aufnahmen, darunter eine Erhebung im Winter, sind in Planung. Denn das Ziel ist, die Veränderungen der Umgebung in den verschiedenen Jahreszeiten zu erfassen und vergleichbar zu machen.

© Joanneum Research Benjamin Breiling, Projektleiter von Joaneum Research Robotics

Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes, das Ende 2028 abgeschlossen werden soll, ist die Erstellung eines großen Modells von möglichen Unsicherheiten. Dabei wird untersucht, wie stark Umweltzustände, Karteninformationen oder Sensordaten variieren können und wie diese bei der Navigation berücksichtigt werden sollten.

Weniger Unsicherheiten

„Autonome Navigation im Freien ist besonders anspruchsvoll, weil ein Roboter nie mit einer vollständig bekannten und unveränderlichen Umgebung arbeitet. Unser Ziel ist deshalb, Unsicherheiten nicht erst dann zu behandeln, wenn sie zu einem Problem werden, sondern ihre Auswirkungen bereits bei der Navigation systematisch einzubeziehen. Damit sollen Lokalisierung und Pfadplanung robuster gegenüber saisonalen und umweltbedingten Abweichungen werden“, sagt Breiling.

© Joanneum Research Markus Tauchhammer, Digital Twin Lab im Joanneum Research

Darüber hinaus werden auf Basis des digitalen Zwillings Testszenarien entwickelt, mit denen saisonale Einflüsse gezielt untersucht werden können. Zum Einsatz kommen unter anderem generative KI, prozedurale 3D-Szenengenerierung und modellbasierte Veränderungen virtueller Umgebungen. Dadurch lassen sich unterschiedliche Umweltzustände systematisch erzeugen und testen, ohne jede Situation zunächst in der Realität herstellen zu müssen.

Das Joanneum Research koordiniert das Projekt mit dem Titel SEASON-Twin, bei dem die Institute Digital und Robotics zusammenarbeiten. Der digitale Zwilling und die entwickelten Methoden werden in ein bestehendes autonomes Navigationssystem von ARTI integriert und in realen Navigationstests validiert. Der Weinbau dient in diesem als anspruchsvoller Anwendungsfall. Die entwickelten Methoden werden sich in Zukunft aber auch auf andere Bereiche übertragen lassen. Die Erkenntnisse könnten unter anderem für autonome Systeme in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und im Umweltmonitoring relevant sein. Langfristig können robustere Navigationsverfahren dazu beitragen, Stillstandzeiten und Wartungsaufwand mobiler Robotersysteme zu reduzieren.