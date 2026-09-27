Marita Haas brachte zwei Töchter mit, ihr Partner drei Söhne. Seit zehn Jahren leben sie Patchwork. Es ist ein Gespräch über gescheiterte Familienutopien, fremde Socken, zwei Erziehungssysteme – und die Frage, warum sie es trotzdem wieder tun würde.

Sie sind zu siebt in die Patchwork-Familie gestartet. Was war Ihre Vorstellung davon? Ich war sehr optimistisch, vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich fand große Familien immer cool. Ich hatte diese Idee: Wir bauen eine neue, zusammengewürfelte Familie mit eigenen Ritualen und Formen des Zusammenlebens.

Hat das funktioniert? Nicht ganz. Ich hatte eine hohe Erwartung in Richtung happy peppy Patchworkfamilie. Aber in Wirklichkeit sind es zwei Systeme geblieben, die manchmal stärker miteinander verbunden waren und manchmal weniger. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es überhaupt gelingen kann, wenn so viele Menschen beteiligt sind und die Kinder nicht mehr ganz klein sind.