Endlich sagt Mama wieder „Nein“

Bedürfnisorientierte Erziehung galt über Jahre als unangreifbares Ideal. Bis Eltern daran zerbrachen und Kinder beinahe zu Tyrannen wurden. Die Gegenbewegung verspricht Entlastung und mehr Orientierung für Kinder und Eltern.

Die Enttäuschung des Kindes aushalten und trotzdem klar bleiben. Das war lange Zeit nicht sehr "hip“. Die Erschöpfung der Eltern sorgt jetzt für einen Gegentrend.

Erklären statt befehlen, begleiten statt bestrafen, Bedürfnisse ernst nehmen statt „Weil ich es sage“: Gentle Parenting war die große Gegenbewegung zu einer Erziehung, in der Kinder vor allem eines sollten – funktionieren. Doch inzwischen scheint das Pendel sehr weit in Richtung „Kind in Watte packen“ ausgeschlagen zu sein. So weit, dass manche Eltern kaum noch „Nein“ sagen können, ohne sich anschließend selbst dafür zu verurteilen. Die Folge: Totale Erschöpfung bei den Eltern. Und Orientierungslosigkeit bei den Kindern.

© Renhard Pacejka Laila Docekal, zweifache Mutter und Journalistin, sagt, dass die bedürfnisorientierte Erziehung eine Gegenbewegung braucht.

„Das Pendel ist sehr weit ausgeschlagen in dieser ganzen soften Erziehung“, sagt Autorin und Journalistin Laila Dotzekal im „fair&female“-Podcast der Kleinen Zeitung. „Es ist jetzt einfach wieder Zeit, das Pendel zurückzuholen.“ Gemeinsam mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Dorit Hejze hat sie sich mit den Fallstricken moderner Erziehung beschäftigt. Ihre Diagnose ist weniger ein Plädoyer für die Rückkehr zur Autorität als eines für mehr elterliche Gelassenheit, so empfehlen sie es in ihrem aktuellen Buch „Dann bist du nicht mehr meine Mama“.

© Barbara & Alexander Wenz Die Kinder- und Jugendpsychologin und Mutter Dorit Hejze trifft in ihrer Praxis auf viele völlig überforderte Eltern, die nicht mehr wissen, wie sie „Nein“ sagen sollen.

Social Media-Ratschläge verunsichern Eltern

Denn aus dem verständlichen Wunsch, es anders zu machen als die eigenen Eltern, ist ein neuer Druck entstanden: Bloß nichts falsch machen. Hejze erlebt in ihrer Praxis Eltern, die von Ratgebern, Foren und Social Media mit Erziehungswissen bombardiert werden und dabei das Vertrauen in das eigene Urteil verlieren. Dahinter steckt eine fast unmögliche Hoffnung: Wenn ich nur perfekt erziehe, erspare ich meinem Kind jedes Problem. Doch genau dieser Perfektionsanspruch, sagt Hejze, stehe der Entwicklung von Widerstandsfähigkeit entgegen.

© Goldegg „Dann bist du nicht mehr meine Mama“, heißt das Buch der beiden Mütter, das im Goldegg Verlag erschienen ist.

Besonders sichtbar wird das beim Nein. Nach Jahrzehnten autoritärer Erziehung ist die Grenze verdächtig geworden. Kinder sollen mitentscheiden, ihre Gefühle sollen ernst genommen werden. Richtig so. Nur wurde daraus manchmal die Vorstellung, ein trauriges oder wütendes Kind sei der Beweis dafür, dass die Eltern etwas falsch gemacht haben. Dabei, sagt Heize, brauchen Kinder genau diese Erfahrung: Eine Grenze bleibt bestehen – und Mama oder Papa bleiben trotzdem da. Frust darf sein. Entscheidend ist, das Kind damit nicht allein zu lassen.

Das ist der wesentliche Unterschied zur alten Härte. Das Kind muss nach einem Wutanfall nicht in die „stille Ecke“. Aber es bekommt auch nicht noch das 17. Kapitel vorgelesen, nur weil Schlafengehen gerade unpopulär ist. Nähe und Grenze schließen einander nicht aus.

Vielleicht liegt genau hier der Denkfehler des Gentle Parenting: Bedürfnisse ernst zu nehmen bedeutet nicht, jeden Wunsch zu erfüllen. Und Augenhöhe bedeutet nicht Gleichrangigkeit. Eltern haben mehr Erfahrung, tragen Verantwortung und müssen deshalb manchmal Entscheidungen treffen, die Kinder ziemlich blöd finden.

Frustration kann man dem Kind nicht ersparen

Problematisch wird es auch dort, wo Eltern ihrem Nachwuchs jede Schwierigkeit aus dem Weg räumen. Konflikt in der Schule? Die Eltern intervenieren. Eine Aufgabe ist mühsam? Sie wird übernommen. Dotzekal sieht darin die Gefahr, Kindern jene Erfahrung vorzuenthalten, die sie später dringend brauchen: „Ich schaffe das, ich kann das alleine bewältigen.“

Und dann ist da noch ein zweiter Widerspruch moderner Elternschaft: Kinder sollen möglichst unbelastet aufwachsen und gleichzeitig möglichst perfekt werden. Förderung, Aufmerksamkeit, richtige Ernährung, richtige Medien, richtige Schule – das Projekt glückliches Kind kann selbst zur Belastung werden. Hejze warnt davor, dass Kinder schließlich das Gefühl entwickeln können, für den Erfolg und damit sogar für das Selbstwertgefühl ihrer Eltern verantwortlich zu sein.

Das Ende von Gentle Parenting ist deshalb keine Rückkehr zu „Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst“. Es ist vielmehr das Ende der Illusion, gute Eltern könnten ihren Kindern jede Frustration ersparen. Vielleicht ist gute Erziehung viel unspektakulärer: lieben, begleiten, Grenzen setzen – und dem eigenen Kind zutrauen, dass es auch einmal etwas aushält. Passenderweise gibt es natürlich auch einen neuen Begriff für diese neue Art der Erziehungsarbeit: FAFO. „Fuck around and find out“, also frei übersetzt. „Bau ruhig Mist und du wirst schon sehen, was du davon hast“. Allerdings sollte man einschränkend sagen, dass auch dieser Zugang nicht bei allen Hindernissen und Gefahren angewendet werden kann. Natürlich sind Eltern verantwortlich für das Wohlergehen und die Sicherheit ihrer Kinder. Vielleicht kann man abschließend auf eine skandinavische Lebensweise zurückgreifen. Das Wort „Lagom“ bedeutet im Schwedischen: „Nicht zu viel und nicht zu wenig. Genau richtig“.