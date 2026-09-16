Seit 21 Jahren bringt Toni Ferk mit der Agentur „Sales Teams & More“ Menschen und Unternehmen an einen Tisch. Das österreichweite Format „Lehrlings-Speed-Dating“, mit dem er 2018 in Hartberg startete, ist dabei nur die Spitze der Eisbergs.

Toni Ferk hat einen kaufmännische Background und hat sich vor 21 Jahre selbständig gemacht

„Wenn die Babyboomer langsam ans Aufhören denken, gibt es Tausende Betriebe, die eine Nachfolge brauchen“, umreißt Toni Ferk die Gedanken zu seinem neuesten Projekt. Mit seiner dritten Plattform, dem „Forum Betriebsnachfolge“, will der gebürtige Südsteirer aus Wagna dabei helfen, bestehende Unternehmen in die Zukunft zu führen – statt über Start-Ups zu philosophieren.

Wie wichtig ihm die Zukunft von Unternehmen ist, zeigt auch ein anderes Projekt: 2017 entwickelte der Kaufmann das Lehrlings-Speed-Dating, dessen Pilot 2018 in Hartberg startete, „in Kooperation mit der Wirtschaftsregion Hartberg, der Wirtschaftskammer Regionalstelle Hartberg-Fürstenfeld und der Regionalentwicklung Oststeiermark.“ Heute gilt das Konzept als eine Art Erweiterung zu den Bildungs- und Berufsmessen in sieben Bundesländern.

Mehr als 60.000 Unternehmen vernetzt

„Seit mehr als 21 Jahren beschäftige ich mich mit Vertrieb, Networking und dem Aufbau erfolgreicher Geschäftskontakte“, zählt Ferk die Jahre seiner Selbstständigkeit auf. Damals gründete er die Agentur Sales Teams & More in Oberwart, mit der er Unternehmen im B2B-Bereich unterstützt.

© Florian Wieser Als Familieunternehmen spielt auch Ferks Frau Petra Ferk, eine wesentliche Rolle bei „Sales Teams & More“

Daraus entstand 2011 seine erste Vernetzungsplattform „Topf sucht Deckel“ – lange bevor Begriffe wie Business-Matching oder Speed-Dating für Unternehmen verbreitet waren. Die Idee: Unternehmen zusammenbringen, Vernetzung fördern und Kooperationen anbahnen. Mehr als 60.000 Unternehmen habe man seither begleitet.

Digitale Plattformen und echtes Kennenlernen

Alle Veranstaltungen, von „Topf sucht Deckel“ bis „Lehrlings-Speed-Dating“ finden in Persona statt. Zwar könne man mit den dazugehörigen Websites jede „Veranstaltung vollinhaltlich digital abbilden“. Viel wichtiger sei laut Ferk jedoch der Austausch von Mensch zu Mensch. Denn das sei der Moment, an dem „man liefern muss“. Ferk und das Team rund um seine Frau Petra leisten also nur eine Art Hilfestellung, der Funke müsse von allein überspringen.