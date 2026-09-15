Maskierter und bewaffneter Mann überfiel Tankstelle in Klagenfurt

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Viktring in Klagenfurt zwang ein maskierter Mann die Mitarbeiterin mit vorgehaltener Waffe, den Tresor zu öffnen und flüchtete anschließend.

Am Montag gegen 21.10 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Viktring zu einer Alarmauslösung bei einer Tankstelle in Klagenfurt beordert. Beim Eintreffen konnte die 47-jährige Mitarbeiterin angetroffen werden, welche angab, dass sie soeben von einem unbekannten Mann überfallen wurde.

Die 47-Jährige war gerade dabei, die Tankstelle zu schließen, als sie von einem unbekannten, mit einer schwarzen Sturmhaube maskierten Mann mit einer Waffe, näheres ist derzeit nicht bekannt, wieder in die Tankstelle zurückgedrängt wurde. Der Unbekannte gab gegenüber der Mitarbeiterin an, dass er das Geld haben wolle.

Nachdem die Kasse bereits abgeschlossen war, befand sich kein Bargeld mehr darin. Der unbekannte Täter drängte die Mitarbeiterin daraufhin in den hinteren Bereich der Tankstelle, wo er sie zwang,den Tresor zu öffnen. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Weitere Erhebungen werden geführt.