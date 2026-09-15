Photosynthese bis Eis - Europas neue Erdbeobachter gestartet

Am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana ist in der Nacht auf Dienstag der erste Satellit ins All gestartet, der aus seinem Orbit aus die Photosynthese-Aktivität der Pflanzen messen soll. Neben dem neuartigen "Fluorescence Explorer" (FLEX) bekam auch die bereits bestehende Erdbeobachtungsflotte des "Copernicus"-Programmes der EU-Kommission weiteren Zuwachs, wie die europäische Raumfahrtbehörde ESA mitteilte. Auch Austro-Technik fliegt mit.

© APA/ESA/ATG medialab KOUROU - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/ESA/ATG medialab/ESA/ATG medialab