Erster Kader nach der WM: In Österreich soll es wieder „scheppern“

Wer von Ralf Rangnicks erstem Kader nach der WM mehr mutige Signale erwartet hat, wurde enttäuscht. Nun soll wieder Heavy Metal angesagt sein.

In Zukunft soll es wieder mehr „Heavy-Metal-mäßig scheppern“, wenn das ÖFB-Team zum Tanz bietet. Denn gerockt hat das Nationalteam die WM nicht wirklich. Dies musste auch Teamchef Ralf Rangnick in seiner WM-Analyse zugeben. Möchte man es plakativ auf den Punkt bringen, heißt die Devise: Weniger Golf, dafür wieder die Rückkehr zu alten Tugenden auf dem Platz.

Denn Gegenpressing ist für den Deutschen weiterhin „das Maß aller Dinge“. Ungünstigerweise bekam Österreich die eigenen Stärken ausgerechnet dann nicht wie gewünscht auf den Platz, als es im Kalender des Weltfußballs am meisten darauf angekommen wäre. Dafür macht der 68-Jährige unter anderem physische Gründe verantwortlich. Zu viele Akteure seien bei der WM nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte gewesen. Dazu zählten auch üblicherweise verlässliche Leistungsträger wie Xaver Schlager. „Er hatte bei der WM eine richtige Delle“, sagte Rangnick und berichtete, dass der Mittelfeldmotor gegen Algerien zur Pause ungewöhnlicherweise selbst um seine Auswechslung gebeten habe.

Wenn wir uns für die EURO qualifizieren und in der Nations League in die Liga A aufsteigen wollen, was wir wollen, müssen wir schon mit unseren Waffen spielen. — Ralf Rangnick

Mit der Reduktion der Freizeitaktivitäten wie Golf auf ein geringeres Maß wird es nicht getan sein, wenn Rot-Weiß-Rot wieder in Normalform agieren möchte. Dies tat beim Event in Nordamerika kaum einer. Als Ausnahmen nannte Rangnick Marcel Sabitzer, der im Herbst allerdings eine freiwillige ÖFB-Pause einlegt, und Alexander Schlager, hinter dem als Nummer zwei bei Werder Bremen jedoch ein Fragezeichen steht.

Mit umso größerer Spannung wurde erwartet, wen der Chefcoach in seinen ersten Kader nach der WM einberuft. Wer ein radikaleres Zeichen des Neubeginns erwartet hat, wurde enttäuscht. Neben Sabitzer und dem zurückgetretenen Marko Arnautovic fehlt zwar auch der noch vereinslose David Alaba, dem Rangnick jedoch bei erfolgreicher Klubsuche die ÖFB-Türe offenhält. Im Tor eröffnet die erstmalige Nominierung von Christian Zawieschitzky und Lukas Jungwirth die Möglichkeit der Verjüngung. Auf dem Feld gibt es indes kaum mutige Personalentscheidungen, die Aufbruchstimmung symbolisieren.

© GEPA Der Austrianer Vasilije Markovic wurde ins A-Team befördert

Als Zeichen für die Zukunft geht lediglich Vasilije Markovic durch. Der 18-jährige Kicker der Wiener Austria ist neben Zawieschitzky der einzige Teenager im Kader. Die Mutmaßung, dass seine Beförderung mit Avancen des serbischen Verbands zu tun haben konnten, verneinte Rangnick. Ebenfalls neu im Vergleich zur WM sind Maximilian Wöber, Marco Grüll, Nikolas Veratschnig, Junior Adamu und Christoph Lang, die allesamt in unterschiedlicher Kapazität bereits einmal im A-Team-Kader standen, aber den WM-Zug verpassten. Einziger weiterer „echter“ Neuling ist Felix Bacher, der seit diesem Sommer als Innenverteidiger bei Olympique Lyon engagiert ist.

Dieser doch eher softe Relaunch soll dazu führen, wieder die bei der WM schmerzlich vermisste Intensität auf das Feld zu bringen. „Wir bleiben bei unserer DNA“, stellt Rangnick klar, dachte jedoch gerade angesichts der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Innenverteidiger laut über größere Flexibilität in Sachen Spielsystem nach. Ansonsten bleibt es beginnend mit den anstehenden Aufgaben gegen Israel, Kosovo und Irland bei der bekannten Herangehensweise. Rangnick: „Wenn wir uns für die EURO qualifizieren und in der Nations League in die Liga A aufsteigen wollen, was wir wollen, müssen wir schon mit unseren Waffen spielen.“ Hauptsache, es scheppert wieder.