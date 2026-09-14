Oasis gehen 2027 wieder auf Tour – die 38 Termine sind da

Österreichtermin ging sich, wie erwartet, keiner aus, aber zumindest nach München kommen die Gallagher-Brüder im Rahmen ihrer Tournee 2027.

Die beiden Gallaghers werden 2027 wieder viele Konzerte geben.

Nicht nur die britischen Inseln, auch das gute, alte Festlandeuropa kommt im Jahr 2027 in den Genuss von Oasiskonzerten. Einen kurzen Abstecher macht die Band auch in die USA. Insgesamt wird man von Mai bis September immerhin 38 Konzerte geben. Für Tickets kann man sich ab sofort unter oasisinet.com bewerben. Die Frist läuft bis Donnerstag, 17. September um 17 Uhr mitteleuropäische Zeit.

Die Tourdaten im Detail:

Glasgow, Celtic Park am 21., 23., 25., 28., 29. Mai

Manchester, Etihad Stadium am 4., 6., 8., 11., 12., 15., 18., 19., 22., 25. und 26. Juni

München, Allianz Arena am 3. Juli und (vermutlich) 4. Juli

Barcelona, Olympiastadion am 10. und 11. Juli

Amsterdam, Johan Cruijff Arena am 16. und 17. Juli

Paris, Stade de France am 23. und 24. Juli

Rom, Stadio Olimpico am 29. und 30. Juli

Danach zieht es die Gallaghers nach Übersee.

Boston, Gillette Stadium am 10., 13. und 14. August

Las Vegas, Allegiant Stadium am 20., 21. und 24. August

Der Abschluss der Tournee ist wieder auf den britischen Inseln.

Slane Castle (Irland) am 4. und 5. September

Knebworth (UK) am 11., 12., 18. und 19. September.