Die Gallagher-Brüder sind wieder gut! Oasis-Film „Don’t Look Back in Anger“ im Kino

Die Dokumentation „Don’t Look Back In Anger“ zeigt die Comeback-Tour der Britpop-Band Oasis 2005: ein gelungenes Rührstück.

„Wie oft soll man seinem Bruder vergeben? Siebenmal?“, fragt der Pfarrer – dem Akzent nach zu schließen aus der selben Stadt wie die Gallagher-Brüder, also aus Manchester – und antwortet, wie es im Matthäusevangelium steht: „Nein, sieben mal siebzig Mal!“ In diesem Sinn sei die Comeback-Tour von Oasis 2025 wie eine Pilgerfahrt gewesen, getrieben von einer „gemeinsamen Sehnsucht nach Heilung“.

Es ist durchaus ungewöhnlich, dass in einem Film über eine Rockband ein Geistlicher die zentrale Erklärung liefert, doch es passt zu „Don’t Look Back In Anger“. Das Regieduo Dylan Southern und Will Lovelace erzählt mit vollem Willen zur Rührung – und eben auch zur spirituellen Überhöhung – die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die einander nach 15 Jahren wieder finden. So lange sprachen Noel und Liam Gallagher kein Wort miteinander, nachdem sie einander im Sommer 2009 vor einem Konzert bei Paris das letzte Mal in die Haare geraten waren.

Übel gelaunt: Liam Gallagher

Tatsächlich, am Filmbeginn, dessen Dramaturgie durch die erregte, aufgeladene Stimmung vor einem lange erwarteten Konzert geprägt ist, hat man den Eindruck, dass die beiden unversöhnlich wären: Es sei in seiner Wesensart, Menschen nichts zu verzeihen, sagt Noel grimmig. Und als alle bei den Proben auf seine Majestät, den Sänger Liam, warten, charakterisiert ein Musiker diesen: „Er kommt übel gelaunt, und er geht übel gelaunt.“ Niemand lacht, niemand lächelt, die Brüder grüßen einander kaum. Liam Gallagher, noch hagerer als früher, wirkt ständig beleidigt. Er singe nicht, sagt er einmal, er treibe Dämonen aus.

© IMAGO/Marco Barada Liam Gallagher and Noel Gallagher bei der Weltpremiere bei den Filmfestpielen in Venedig

Der gute alte Exorzismus namens Rock ’n’ Roll: Hier sieht man ihn funktionieren. Mit tiefem Ernst. In den Songs von Oasis wurde und wird nicht gespaßt, es geht ums Leben, um nicht weniger. Wenn Liam am Ende von „Rock’n’Roll Star“ immer wieder die Zeile „It’s just Rock’n’Roll“ brüllt, heißt das genau das: So ist das Leben, nimm es. Das Publikum versteht. Ein guter Teil des Films zeigt bewegte Menschen, gerührte Gesichter, oft in Tränen. Einmal hört man zu diesen Aufnahmen „We Love You“ von den Rolling Stones – das Oasis bei vielen Konzerten vor ihrer ersten Nummer, „Fuckin’ In The Bushes“, laufen ließen –, das passt nicht ganz: Bei Mick Jagger schwingt immer (Selbst-)Ironie mit, Liam Gallagher kennt keine Ironie.

Zigaretten und Alkohol, wie 1994

Sein Publikum auch nicht. Auch weil ein großer Teil davon die Oasis-Songs in der ernstesten Zeit des Lebens, als Teens und frühe Twens, gehört hat. „Don’t look back in anger“, das sagt man sich ja am glaubwürdigsten, wenn man gerade 18 geworden ist. Oder, wie es in „Cigarettes And Alcohol“ – zu dem ein Fan quasi performativ zum Packerl greift – nicht minder inbrünstig heißt: „You could wait for a lifetime to spend your days in the sunshine.“ Das war 1994. Im Rückblick rührt es einen damals Affizierten wohl noch mehr. Das schreibt hier einer, dem Oasis nie so nahe gingen, der sich lieber von den (minder erfolgreichen) Britpop-Kollegen Pulp rühren ließ.

Macht dieser Film – der in den ausgiebigen Konzertszenen auch durch den gewaltigen, rohen, oft übersteuerten Sound beeindruckt, wie man ihn bei einem Rockkonzert mitten im Publikum erlebt – einen Oasis-Skeptiker zum Fan? Dafür ist es wohl zu spät. Anderseits, wie der Pfarrer in Manchester wohl sagt: Nichts ist unmöglich vor dem Herrn. Wie eben auch die Versöhnung zweier verfeindeter Brüder. In der Halbzeit des Films erinnern sich die beiden schon gemeinsam, später nehmen sie einander an den Händen, am Schluss umarmen sie sich sogar kurz. Lächelt Liam gar? Diese Szenen hätten sie sehr bewegt, erklären einige Fans. „Wir rühren sie zu Tränen, und wenn wir das sehen, rührt es uns zu Tränen“, erklärt Noel Gallagher die Rückkopplung. Das letzte Wort hat der Pfarrer, dann singt noch Burt Bacharach „What The World Needs Now Is Love“. Das – und nur das! – ist ein bisschen zu viel.