Hüttenwirt Gerhard Pilat wechselt vom Reichenstein auf das Rennfeld

Zwölf Jahre lang bewirtschaftete Gerhard Pilat die Reichensteinhütte auf 2128 Metern Seehöhe. Nun wechselt der 44-Jährige als Hüttenwirt auf das Rennfeld in den Fischbacher Alpen.

Hüttenwirt Gerhard Pilat geht ab November 600 Höhenmeter tiefer zu Werke: Der ausgewiesene Profi im Hüttengeschäft bewirtschaftete zwölf Jahre lang für den Alpenverein Leoben die Reichensteinhütte in den Eisenerzer Alpen auf 2128 Metern Seehöhe – bis zur Schließung der maroden Hütte, die abgerissen und neu gebaut wird.

Daraufhin verordnete sich der 44-Jährige selbst ein Jahr lang Pause, um sich und sein Leben zu sortieren. Dabei machte er sich freilich auch auf die Suche nach einer Hütte, auf der er künftig seine Brötchen verdienen kann. Fündig wurde er am Rennfeld, für das der Alpenverein Bruck zuständig ist.

„War mein absoluter Wunschkandidat“

Ursprünglich habe er sich für eine andere Hütte beworben, daraus sei letztlich aber nichts geworden, erzählt Pilat. Doch genau zum Zeitpunkt der Absage habe sich eine andere Möglichkeit ergeben: „Nämlich das Rennfeld, dessen bisheriger Betreiber recht spontan entschieden hat, aufzuhören. Und das Rennfeld war eigentlich immer mein absoluter Wunschkandidat“, so Pilat.

© KK Gerhard Pilat hat sich am Rennfeld bereits ganz genau umgeschaut und schon Pläne geschmiedet

Nachdem er sich beworben habe, seien die Puzzleteile sehr schnell an die richtigen Stellen gefallen: „Ich habe nur drei oder vier Mal telefoniert. Nach nur zwei Wochen habe ich schon eine Zusage gehabt.“ Am 26. Oktober habe Hannes Gruber als aktueller Pächter seinen letzten Tag am Rennfeld. „Ich werde schauen, dass wir einen möglichst lückenlosen Übergang schaffen“, sagt Pilat.

© KK Angelo Hoier wird Gerhard Pilat auch am Rennfeld bei der Arbeit unterstützen

Er wolle Anfang November aufsperren und die Systeme Stück für Stück zum Vollprogramm hochfahren: „Mein Team habe ich schon. Ich werde von Angelo Hoier unterstützt, der mir schon am Reichenstein geholfen hat. Und auch meine Eltern werden mir am Anfang tatkräftig zur Seite stehen“, stellt Pilat in Aussicht.

Eltern helfen mit

Das ist jedenfalls eine doppelt frohe Botschaft für Pilat. Seine Eltern haben die Reichensteinhütte „Alt“ vor ihm selbst zehn Jahre lang als Hüttenwirte betreut. „Ich bin dort oben mehr daheim gewesen als bei uns zuhause in Bruck“, meint Pilat, der Hüttenwirt mit Herz und Seele ist: „Das ist mehr als nur ein Job, das muss man leben.“

Auf seine Arbeit und Aufgaben am Rennfeld freut sich Pilat schon sehr, wenngleich er auch einräumt, dass er etwas nervös ist: „Ich bin froh, dass ich in Zukunft auf einer Ganzjahreshütte arbeiten kann, wo eine Zufahrt immer möglich ist – zumindest im Sommer. Außerdem bin ich nicht ganz energieautark, sondern ans Energienetz, sodass man immer etwas arbeiten kann.“

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Er freut sich schon auf die Arbeit am Rennfeld: Wenn er im Tal ist, ist Gerhard Pilat jetzt in Kapfenberg daheim

Auf der Reichensteinhütte sei der Arbeitsalltag im hochalpinen Bereich eine logistische Herausforderung gewesen: „Irgendwie war es nach 22 Jahren mit diesen sehr schwierigen Bedingungen auch einmal genug“, meint Pilat. Mittlerweile ist er von Bruck nach Kapfenberg gezogen: „Ich habe dort die Möglichkeit, mir Auszeiten zu nehmen, es ist mein Ruhepol und Kraftplatz im Tal.“

Er sei ein absoluter Workaholic und tue sich schwer, seine Energien zu kanalisieren: „Meistens will ich einfach zu viel auf einmal und musste nach den vergangenen Jahren dringend ein bisschen zurückschalten.“ Auf dem Rennfeld wolle er auf Bodenständiges und Regionales setzen: „Es wird Hausmannskost, Jausen und in der warmen Jahreszeiten auch Grillereien geben.“

Auch übernachten wird möglich sein

Im Gegensatz zu bisher werde man am Rennfeld auch übernachten können: „Es gibt insgesamt 26 Schlafplätze, aufgeteilt auf Lager und Zimmer. Die sollen nun wieder genützt werden. Das geht deshalb, weil der Alpenverein Bruck die Wasserversorgung mit einem Brauchwasser- und einem Trinkwassertank zu jeweils 16.000 Litern neu aufgestellt haben.“ Denn natürlich würden Nächtiger mehr Wasser benötigen – alleine für Zähneputzen und Duschen.

Ein besonderes Zuckerl hat er für seine künftigen Gäste: „Ich habe bei der Reichensteinhütte meine Terasse abgebaut, die dann mit dem Helikopter heruntergeflogen wurde. Ich möchte sie in einer etwas kleineren Form am Rennfeld wieder aufbauen“, stellt Pilat in Aussicht.

Beim Alpenverein Bruck freut man sich jedenfalls über diese „sehr tolle“ Nachfolgerlösung. „Gerhard Pilat bringt viel Erfahrung und ein umfassendes Wissen bei allen Berg-Themen mit“, sagt Ulf Tomaschek, erster Vorsitzender des Brucker Vereins. Insgesamt haben es drei Bewerber für die beliebte Schutzehütte der Kategorie 1 in die engere Auswahl geschafft, auch ein Interessent aus Deutschland hat sich gemeldet.

© zVg Freude beim Alpenverein, die Nachfolge ist gesichert. V. l.: Peter Prattes (2. Vorsitzender AV Bruck), Gerhard Pilat, Sabine Fraiß-Gärtner (Finanzreferentin) und Ulf Tomaschek (1. Vorsitzender)

So überzeugt wie Pilat habe schließlich aber keiner. „Wir freuen uns auf den Start, bedanken uns aber auch noch einmal bei Hannes und Elisabeth Gruber für ihre tolle Arbeit“, so Tomaschek. Die beiden werden ab Dezember die Almrauschhütte auf der Aflenzer Bürgeralm schmeißen.