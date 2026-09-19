Sehbehindert und trotzdem im Pflegeberuf: Seit 25 Jahren arbeitet eine Pflegeassistentin trotz Einschränkung mit Hingabe in der Pflege. Arbeitgeber und Team unterstützen sie.

Herr Rossin und die Pflegeassistentin, um die es in diesem Artikel geht. Zu ihrem Schutz zeigen wir sie nur von hinten

„Bei der Frau ist alles top, das muss ich gar nicht näher erklären. Wir kennen uns schon ewig.“ Herr Rossin ist 100 Jahre alt und der älteste Bewohner des Caritas-Pflegewohnhauses in Neumarkt. Mit „der Frau“ meint er eine Pflegeassistentin, die ihn und viele andere Heimbewohner seit Jahren begleitet. „Wir verstehen uns einfach gut“, sagt er. Sie sei immer fröhlich, und das sei für alte Menschen wie ihn viel wert.

Die Pflegeassistentin, die anonym bleiben möchte, arbeitet seit 25 Jahren mit großer Hingabe in der Pflege, inzwischen mit einer hochgradigen Sehbehinderung und grünem Star. Ihre Berufung hat sie deshalb nicht aufgegeben. Stattdessen wurde ihr Arbeitsplatz so gut es geht an ihre Möglichkeiten angepasst.

1 / 3 Auch der Computer zur Dokumentation wurde an die Bedürfnisse der Pflegeassistentin angepasst © KLZ / Maria Steinwender

Team hält zusammen

Im Pflegealltag übernimmt sie leichtere Tätigkeiten, etwa die Unterstützung mobiler Bewohner beim Anziehen oder Duschen. Dabei setzt sie ihre verbliebenen Sinne gezielt ein. Tasten und Riechen helfen ihr, Einschränkungen beim Sehen auszugleichen. Regelmäßige medizinische Kontrollen gehören zu ihrem Alltag.

Offen spricht sie darüber, was ihr nicht möglich ist. Bewohnern etwa Augentropfen zu verabreichen, lehnt sie ab, um diese nicht zu gefährden: „Es gibt viele Dinge, die ich nicht machen kann, aber so ist es nun einmal.“ Dafür erledigt sie viele andere Arbeiten, kümmert sich etwa liebevoll um die heiminterne Katze.

Entscheidend ist dabei die Unterstützung des Teams. Die Kollegen wissen, welche Tätigkeiten die Mitarbeiterin übernehmen kann und wo sie Hilfe benötigt. Auch die Beleuchtung im Haus wurde angepasst. „Wenn sich die Bewohner verändern, müssen wir uns auch wieder verändern“, sagt Heimleiter Stefan Haas. Die Situation werde regelmäßig überprüft und die Aufgaben würden an die jeweiligen Fähigkeiten angepasst.

Caritas evaluiert regelmäßig

Die Caritas arbeitet dabei mit dem Sozialministeriumservice zusammen. Notwendige Hilfsmittel werden evaluiert und finanziert, etwa eine Tastatur mit großen Buchstaben und ein Computer mit verstärktem Bildschirmkontrast für bessere Lesbarkeit. Auch der konkrete Arbeitsplatz wird regelmäßig überprüft. Schriftlich wird festgehalten, welche Tätigkeiten ausgeübt werden können.

„Ich bin stolz darauf, dass wir das möglich machen“, sagt Haas. Im Pflegewohnhaus seien auch in anderen Bereichen Menschen mit Einschränkungen beschäftigt. Entscheidend sei, dass die Arbeit unter den jeweiligen Voraussetzungen tatsächlich gut ausgeführt werden könne.

© KLZ / Maria Steinwender Heimleiter Stefan Haas

Für die Pflegeassistentin selbst steht trotz aller Einschränkungen die Freude an der Arbeit im Vordergrund. Die tägliche Begegnung mit den Bewohnern, ihre Wertschätzung und das Gefühl, gebraucht zu werden, geben ihr die Motivation, so lange es geht, weiterzumachen.

Dass irgendwann Schluss sein könnte, weiß sie. „Wenn es gar nicht mehr geht, muss ich ohnehin einen Pensionsantrag stellen.“ Bis dahin möchte sie aber weiterarbeiten. „Ich schütze erst einmal die anderen, bevor ich mich selbst schütze.“ Auf die Unterstützung ihres Teams und ihren Arbeitgeber kann sie jedenfalls zählen.