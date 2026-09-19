„Die KI versteht die Konsequenzen ihrer Antworten nicht“

In Ihrem Buch „Die Illusion der Expertise“ reflektieren Sie über Künstliche Intelligenz und wie sie die Gesellschaft verändert, was ist Ihre These? Uwe Seebacher: Unsere Gesellschaft ist mit der Herausforderung konfrontiert, dass Wissen omnipräsent ist. Man kann also Expertise gut vorgeben und es wird noch wichtiger echte Expertise zu erkennen. Vielfach kann nun jemand mit Ergebnissen der KI und Selbstsicherheit und Überzeugungskraft allein schon punkten. Es gilt also in der Bildung, vor allem auch die Urteilskraft zu stärken, Orientierung zu geben, um nicht der Illusion der Expertise zum Opfer zu fallen.

Selbst Chefs der KI-Entwickler warnen vor dem Geist, den sie aus der Flasche gelassen haben. Wie sehr muss sich die Menschheit vor der Macht der KI-Maschinerie fürchten? Fürchten sollten wir weniger die KI als unsere Neigung, ihr Verantwortung zu übertragen. KI kann heute in Sekunden Antworten produzieren, für die Menschen früher Jahre an Expertise brauchten – aber sie trägt weder Verantwortung für diese Antworten, noch versteht sie deren gesellschaftliche Konsequenzen. Genau deshalb wird humane Intelligenz wichtiger, nicht unwichtiger: Urteilskraft, Kontextverständnis und die Fähigkeit, auch einmal zu sagen: Das weiß ich nicht. Gefährlich wird KI dort, wo wir ihre technische Leistungsfähigkeit mit Urteilskraft verwechseln. Die entscheidende Frage ist nicht, ob KI mächtiger wird – das wird sie –, sondern ob unsere Fähigkeit, mit dieser Macht verantwortlich umzugehen, ebenso schnell wächst.

Die letzte PISA-Studie zeigt, in Österreich können bereits 28 Prozent der 15- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler nicht sinnerfassend lesen. Das ist keine gute Grundlage im Umgang mit der KI, oder? Was müssen wir in der Schule heute noch an Wissen lernen? Naja, man kann sich die KI-Ergebnisse auch per Audiofunktion vorlesen lassen. Also ich denke, es wird deutlich wichtiger, Kindern beizubringen, Quellen und die Evidenz zu prüfen. Fachwissen und immer frühere Spezialisierung, davon wird man abrücken müssen. Es braucht Methoden- und Strukturkompetenz. Reputation – bei Studien oder Medien – ist ein Vertrauensvorschuss, keine Evidenz. Wir müssen uns von der Wissens- zur Verständnisgesellschaft wandeln.

Das heißt das klassische „Stoff fressen“, Berge Flüsse Seen, geschichtliche Daten, Namen … können wir uns endgültig sparen? Ich denke, wir müssen uns weniger mit immer noch mehr Daten beschäftigen, sondern lernen, die dahinterliegenden Muster zu erkennen. Wir müssen auch den Mut haben, zu bekennen: „Das weiß ich nicht.“ Also in Geschichte sollte man nicht so sehr Daten und Namen auswendig lernen, sondern eben die Muster. Also: Was war? Was führte zu Ereignissen? Und was könnte deshalb wieder so passieren? Welche Warnzeichen hat es gegeben, die die Gesellschaft ignoriert hat und die wir nun erkennen sollten. Das ist ein Trainingsraum.

Wie sollte der Umgang mit der KI an Schulen sein? Also ich unterrichte auch an einer Fachhochschule in Wien. Da war der erste Reflex aller Lehrenden, wie können wir Studierende entlarven, die bei ihren Arbeiten die KI eingesetzt haben? Das ist der völlig falsche Zugang. Ich habe Sie mit größeren Datenmengen konfrontiert, den Einsatz von KI akzeptiert, aber eben auch Kontextfragen gestellt, wo man dann sieht, ob sie alles der KI überlassen haben.

In der Schule hat man die vorwissenschaftliche Arbeit nun nur noch als freiwillige Leistung verlangt, ein Kniefall vor der KI? Ja, man sollte sich eben überlegen, wie solche Arbeiten unter Einsatz der KI dennoch eine gute Leistung des Schülers erfordern können. KI wird wie ein moderner Taschenrechner, der in fünf Jahren ganz selbstverständlich zum Einsatz kommt.

Tatsächlich geht da draußen die Angst um. Durch die KI sind Dolmetscher ihren Job los, Grafiker sind gefährdet, selbst Programmierer haben am eigenen Ast gesägt. Was kann man den Menschen zur Beruhigung erzählen? Es stimmt, erstmals sind von so einem Entwicklungsschritt nicht die Blue-Collar-Worker, also die Menschen, die manuell arbeiten, sondern die White-Collar-Worker, jene an den Schreibtischen, Akademiker und Kreative betroffen. Heute gilt wieder der Satz „Handwerk hat goldenen Boden“ …