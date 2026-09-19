„Die KI versteht die Konsequenzen ihrer Antworten nicht“
Buchautor Uwe Seebacher publiziert über die Illusion der Expertise. Gerade jetzt sei die Humane Intelligenz gefordert, um Rechnerleistung nicht mit Urteilskraft zu verwechseln.
In Ihrem Buch „Die Illusion der Expertise“ reflektieren Sie über Künstliche Intelligenz und wie sie die Gesellschaft verändert, was ist Ihre These?
Uwe Seebacher: Unsere Gesellschaft ist mit der Herausforderung konfrontiert, dass Wissen omnipräsent ist. Man kann also Expertise gut vorgeben und es wird noch wichtiger echte Expertise zu erkennen. Vielfach kann nun jemand mit Ergebnissen der KI und Selbstsicherheit und Überzeugungskraft allein schon punkten. Es gilt also in der Bildung, vor allem auch die Urteilskraft zu stärken, Orientierung zu geben, um nicht der Illusion der Expertise zum Opfer zu fallen.
Selbst Chefs der KI-Entwickler warnen vor dem Geist, den sie aus der Flasche gelassen haben. Wie sehr muss sich die Menschheit vor der Macht der KI-Maschinerie fürchten?
Fürchten sollten wir weniger die KI als unsere Neigung, ihr Verantwortung zu übertragen. KI kann heute in Sekunden Antworten produzieren, für die Menschen früher Jahre an Expertise brauchten – aber sie trägt weder Verantwortung für diese Antworten, noch versteht sie deren gesellschaftliche Konsequenzen. Genau deshalb wird humane Intelligenz wichtiger, nicht unwichtiger: Urteilskraft, Kontextverständnis und die Fähigkeit, auch einmal zu sagen: Das weiß ich nicht. Gefährlich wird KI dort, wo wir ihre technische Leistungsfähigkeit mit Urteilskraft verwechseln. Die entscheidende Frage ist nicht, ob KI mächtiger wird – das wird sie –, sondern ob unsere Fähigkeit, mit dieser Macht verantwortlich umzugehen, ebenso schnell wächst.
Die letzte PISA-Studie zeigt, in Österreich können bereits 28 Prozent der 15- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler nicht sinnerfassend lesen. Das ist keine gute Grundlage im Umgang mit der KI, oder? Was müssen wir in der Schule heute noch an Wissen lernen?
Naja, man kann sich die KI-Ergebnisse auch per Audiofunktion vorlesen lassen. Also ich denke, es wird deutlich wichtiger, Kindern beizubringen, Quellen und die Evidenz zu prüfen. Fachwissen und immer frühere Spezialisierung, davon wird man abrücken müssen. Es braucht Methoden- und Strukturkompetenz. Reputation – bei Studien oder Medien – ist ein Vertrauensvorschuss, keine Evidenz. Wir müssen uns von der Wissens- zur Verständnisgesellschaft wandeln.
Das heißt das klassische „Stoff fressen“, Berge Flüsse Seen, geschichtliche Daten, Namen … können wir uns endgültig sparen?
Ich denke, wir müssen uns weniger mit immer noch mehr Daten beschäftigen, sondern lernen, die dahinterliegenden Muster zu erkennen. Wir müssen auch den Mut haben, zu bekennen: „Das weiß ich nicht.“ Also in Geschichte sollte man nicht so sehr Daten und Namen auswendig lernen, sondern eben die Muster. Also: Was war? Was führte zu Ereignissen? Und was könnte deshalb wieder so passieren? Welche Warnzeichen hat es gegeben, die die Gesellschaft ignoriert hat und die wir nun erkennen sollten. Das ist ein Trainingsraum.
Wie sollte der Umgang mit der KI an Schulen sein?
Also ich unterrichte auch an einer Fachhochschule in Wien. Da war der erste Reflex aller Lehrenden, wie können wir Studierende entlarven, die bei ihren Arbeiten die KI eingesetzt haben? Das ist der völlig falsche Zugang. Ich habe Sie mit größeren Datenmengen konfrontiert, den Einsatz von KI akzeptiert, aber eben auch Kontextfragen gestellt, wo man dann sieht, ob sie alles der KI überlassen haben.
In der Schule hat man die vorwissenschaftliche Arbeit nun nur noch als freiwillige Leistung verlangt, ein Kniefall vor der KI?
Ja, man sollte sich eben überlegen, wie solche Arbeiten unter Einsatz der KI dennoch eine gute Leistung des Schülers erfordern können. KI wird wie ein moderner Taschenrechner, der in fünf Jahren ganz selbstverständlich zum Einsatz kommt.
Tatsächlich geht da draußen die Angst um. Durch die KI sind Dolmetscher ihren Job los, Grafiker sind gefährdet, selbst Programmierer haben am eigenen Ast gesägt. Was kann man den Menschen zur Beruhigung erzählen?
Es stimmt, erstmals sind von so einem Entwicklungsschritt nicht die Blue-Collar-Worker, also die Menschen, die manuell arbeiten, sondern die White-Collar-Worker, jene an den Schreibtischen, Akademiker und Kreative betroffen. Heute gilt wieder der Satz „Handwerk hat goldenen Boden“ …
Es können aber nicht alle Tischler, Maurer oder Installateure werden.
Ja, aber Werbeagenturen werden eben mehr in der Beratung sein, und sich nicht mehr vor allem als Grafikagenturen aufstellen. Text, Bild und Layout werden in weiten Teilen von KI übernommen werden. Wir erleben die Demokratisierung der Produktion. Aber es wird noch Grafiker, Kreative brauchen, die Ideen haben, aus den Ergebnissen der KI auswählen, sie verfeinern, Kontext verstehen, Marken kreieren und interpretieren. Und Programmierer müssen weiterhin die Codes der KI stabilisieren und dann skalieren.
Zur Person
Der Grazer Uwe Seebacher ist Experte im Bereich Methodik und Strukturwissenschaften mit nehr als 30 Jahren internationaler Erfahrung als Autor, Investor, Professor und Redner.
Der promovierte Volks- und Betriebswirt unterrichtete schon an den Fachhochschule München, Wien, am IIM Shillong und IMT Dubai Predictive Intelligence, Marketing, Kommunikation, Data Science sowie Sales & Distribution.
Er hat mehr als 75 Bücher verfasst, zu seinen bekannten Werken gehören etwa das „B2B Marketing Guidebook“ und „Effiziet faul“. Sein jüngstes Buch, „Die Illusion der Expertise“, ist gerade bei Haufe erschienen.
Aktuell hat man in Österreich den Eindruck, viele – auch Unternehmen – sitzen voller Respekt im Wartezimmer und greifen lieber nicht zur KI.
Ja, weil aktuell in Bezug auf diese Sprachmodelle jeder 'Halluzination' buchstabieren kann. Aber dafür braucht es eben die Methoden und Strukturkompetenz, um die KI richtig und verantwortungsvoll einzusetzen und die Ergebnisse einzuordnen. Ich halte es für einen Fehler, dass man KI-Content zwingend kennzeichnen muss.
Warum, das ist doch ein wichtiger Transparenzhinweis.
Bleiben wir beim Vergleich mit dem modernen Taschenrechner. Kennzeichnen wir unsere Ergebnisse, zu denen wir mithilfe eines Taschenrechners gekommen sind? Bei „Deepfakes“ und Ähnlichem braucht es natürlich eine Kennzeichnung. Aber wenn wir KI einsetzen, um Inhalte zu kreieren, die richtigen Fragen stellen, aus den Ergebnissen auswählen und eine unserer Ideen weiterverfolgen und verfeinern, dann ist das eben der moderne Taschenrechner. Das Ergebnis ist dennoch unsere Leistung.
Wie viel KI steckt in Ihrer Schreibe?
Wenn ich ein Buch schreibe, gehe ich mit einer Idee schwanger. Dann recherchiere ich, lese Standardwerke zum Thema, sauge auf, verdaue, konzipiere …
Unter Anwendung von KI?
Nein das ist meine Recherche. Wenn ich dann schreibe und ich komme drauf, dass ein Absatz für die Zielgruppe meiner Leser zu komplex formuliert ist, dann lasse ich diesen durch die KI einfacher schreiben.
Und da haben Sie keine Scheu?
Nein, überhaupt nicht. Auch die Übersetzung meiner Bücher ins Englische erledigt selbstverständlich die KI und ich gehe dann noch einmal drüber.
Zurück zur Illusion der Expertise. Es gab immer schon die Blender in der ersten Reihe, während kompetente Introvertierte in der zweiten Reihe die Arbeit gemacht haben. Wie erkennen wir im KI-Zeitalter jene, die uns Expertise nur vorgaukeln?
Ja, dafür müssen wir uns in den Führungsebenen noch viel stärker sensibilisieren. Es braucht mehr denn je die HI, die humane Intelligenz, um Kontext zu erkennen, Evidenzen zu prüfen. Auch der Umgang mit den Datenmengen wird in Unternehmen immer mehr zur Herausforderung. Studien zeigen, dass ein großer Teil der Führungskräfte Schwierigkeiten hat, die wachsende Zahl ihrer Dashboards sinnvoll zu interpretieren. Wir brauchen nicht immer noch mehr Daten, es geht um die Belastbarkeit der Daten, die Interpretation. Der Mehrwert ist, daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und es gibt eine grassierende Entscheidungsschwäche. Die Haltung ist, eine Fehlentscheidung könnte mich den Job kosten, nicht zu entscheiden, eher nicht.
Auch klassische Medien stehen aktuell mehr denn je auf dem Prüfstand. Wie sieht die Zukunft im Nachrichtengeschäft aus?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es - wie ein schönes gedrucktes Buch oder Polyvinylplatten – auch gedruckte Magazine eine Renaissance als Luxusgut erleben. Aber prinzipiell wird das Nachrichtengeschäft noch schneller werden. Was ich mir vorstellen kann, ist – daran wird gearbeitet – dass es Trust-Stamps, also Vertrauenszertifikate, gibt, die vertrauenswürdige Nachrichten kennzeichnen – und etwa auch E-Mails vorab so prüfen, um die vertrauenswürdigen etwa grün einzufärben.