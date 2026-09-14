Steirische Notfallmediziner holten den ersten Platz

Bei den Internationalen Meisterschaften im Medizinischen Rettungsdienst in Polen holten die Steirer den ersten Platz.

Die Pokalsammlung im Vorstandsbüro ist um ein Stück reicher: Denn das notfallmedizinische Wettkampf-Team der steirischen Spitalsgesellschaft Kages und der MedUni Graz holte (auch) bei den 23. Internationalen Meisterschaften im Medizinischen Rettungsdienst in Polen den 1. Platz. Rund 60 Nationen waren vertreten.

Für die Steiermark am Start waren diesmal Gerhard Andrieu, Marcel Schaffarczyk, Anastasia Grumeth und Bernhard Kowalski: Das Team musste sich in Polen bei aufwendig inszenierten Einsätzen bewähren, die sich an echten Notfällen orientierten. Beispielhaft: Es galt einen schwer brandverletzten Patienten gemeinsam mit der Feuerwehr zu versorgen, ein verunfalltes Kind zu behandeln und einen dramatischen Tauchunfall zu meistern.

Profitieren sollen von den Bewerben natürlich auch die Patientinnen und Patienten: „Die Erfahrungen sind für unsere tägliche Arbeit und Patientenversorgung besonders wertvoll und fließen zugleich als Wissen in unsere Organisation zurück“, so Teamleiter Bernhard Kowalski in einer Aussendung.