St. Kanzian: 300 Jahre alter Bildstock restauriert und gesegnet

Der Bildstock in Peratschitzen wurde monatelang fachgerecht restauriert und jetzt durch den neuen Pfarrer Michael Golavčnik gesegnet.

Im kleinen Ort Peratschitzen in der Gemeinde St. Kanzian gab es am Sonntag für die Gläubigen einen besonderen Anlass zu einer Feier. Der Bildstock, auf einer Anhöhe gelegen, war monatelang fachgerecht restauriert worden und wurde durch den neuen Pfarrer Michael Golavčnik – er folgt auf den im Frühjahr verstorbenen Seelsorger Friedrich Isop – im Rahmen einer Feldmesse gesegnet.

Das sogenannte Vouk-Kreuz ist rund 300 Jahre alt. Der Zahn der Zeit hatte kräftig an dem Bau genagt. Das Dach war desolat, das Mauerwerk bröckelte und die Fresken waren verblasst. Der Verein „Florianisänger“ mit Obmann Matthias Pinter hatte es sich zur Aufgabe gesetzt, das sakrale Denkmal vor dem Verfall zu bewahren. Hunderte Stunden wurde in Eigenregie gewerkelt, das Schindeldach durch Dachdecker Peter Kos aus Slowenien neu gedeckt, die Fresken durch den Klagenfurter Kunstmaler Roland Mutter aufgefrischt.

© Ulrike Greiner

Pfarrer Golavčnik betonte die Verbundenheit der Dorfbewohner mit dem Bildstock, welche die Rettung ermöglicht hatte. Rund 20.000 Euro waren durch Spenden und Förderungen – das Land sowie die Gemeinde unterstützten das Vorhaben – aufgebracht worden. Umrahmt wurde das stimmungsvolle Fest von vier Sängern um Anton Kummer, Direktor der Volksschule St. Kanzian. Auch Bürgermeister Thomas Krainz hatte sich eingefunden.

Einen Katzensprung entfernt begann am Sonntag auch in der Pfarre Kühnsdorf eine neue seelsorgerische Ära. Pfarrer Johann Skuk, seit 60 Jahren „Oberhirte“, trat in den verdienten Ruhestand. Mit 92 Jahren galt er als der älteste noch amtierende Ortspfarrer in Kärnten. Seinen Platz nimmt nun Pfarrer Sylvère Buzingo ein, der bei einer Messe ebenfalls feierlich begrüßt wurde.