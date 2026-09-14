Einen musikalisch-literarischen Streifzug durch die kulinarische Genusswelt unternahmen Karl Markovics und die „OÖ Conzert-Schrammeln“ bei ihrem Auftritt in Lafnitz.

Liebe in jeglicher Form geht bekanntlich durch den Magen. Das zeigte auch „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“. Mit einem literarischen Potpourri – – zusammengesetzt aus pointiert gewürzten Texten von H.C. Artmann bis Friedrich Torberg, gab der renommierte Schauspieler Karl Markovics bei seinem Gastspiel im vollbesetzten Kultursaal in Lafnitz eine Liebeserklärung an die Gaumenfreuden ab. Die Zelebration des Essens und Trinkens hatte im klug gewählten Arrangement der Texte aber eine soziale Sprengkraft, schauten die jeweiligen Autoren ihren Protagonisten dabei nämlich im wahrsten Sinne des Wortes aufs Maul.

Markovics erweckte mit seinem großartigen schauspielerischen Können und sprachlicher Brillanz, die sich besonders im urwienerischen Idiom manifestierte, die einzelnen Charaktere plastisch zum Leben, musikalisch famos untermalt von den „OÖ Conzert-Schrammeln“. Vom restlos begeisterten Publikum gab es für die mitreißende Darbietung stehende Ovationen.