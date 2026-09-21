Zu viel Geld für Profisport? Wohin Villachs Sportförderungen fließen

Verantwortung Erde und KPÖ Villach kritisieren die Sportförderung der Stadt Villach und sehen zu viel Geld bei Profisport und „Prestigeprojekten“. Wie verteilen sich die Förderungen tatsächlich?

Die Villacherinnen und Villacher brennen für Eishockey. Wie sehr die Stadt mit dem Sport verbunden ist, zeigte sich zuletzt, als bekannt wurde, dass die finanziellen Probleme des VSV den Spielbetrieb akut bedrohten. Die Rettung des VSV sorgte für Aufatmen in Villach und wurde auch von der Fraktion Verantwortung Erde begrüßt. In einer Aussendung fordert diese nun aber, dass kein zusätzliches Steuergeld in die EC VSV GmbH fließen dürfe. Die finanziellen Proportionen in Villach seien „schon heute aus dem Lot“, heißt es mit Blick auf Villachs Sportförderungspolitik. Auch die KPÖ Villach, die bei den Gemeinderatswahlen 2027 unter Sebastian Steinwender zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder antreten wird, kritisierte schon vor einigen Wochen: „Während der Profisport und Prestigeprojekte mit Millionenbeiträgen aus Steuergeldern subventioniert werden, müssen ehrenamtliche Vereine, Familien und Fans die Zeche zahlen.“ Wie steht es tatsächlich um die Sportförderungen durch die Stadt? Wie viel Geld fließt in welche Bereiche und Vereine?

An wen und in welcher Höhe Subventionen der Stadt fließen, weist die Stadt in online einsehbaren Subventionsberichten transparent aus. 4,1 Millionen Euro wurden 2025 im Bereich Sport ausbezahlt. Im Jahr zuvor waren es 5,2 Millionen. Wie viel Geld hier zur Verfügung steht, wird vom Gemeinderat im Rahmen des Budgets beschlossen, welche Summen an welche Vereine ergehen, wird im Ausschuss für Sportangelegenheiten entschieden.

Keine Förderungen an die VSV GmbH

2,9 Millionen Euro der 4,1 Millionen Euro Gesamtsumme gingen im vergangenen Jahr für folgende Zahlungen an den VSV Eishockey-Club und den Verein Stadthalle Villach: 1,09 Millionen Euro wurden für den Betriebskostenanteil 2023/2024 des Vereins Villacher Stadthalle aufgewendet; 111.000 Euro für Betriebskosten des Eislaufplatzes am Rathaus. 2000 Euro wurden für Aufstiegs- und Meisterprämien des VSV ausbezahlt. Außerdem flossen ein außerordentlicher Investitionszuschuss in der Höhe von 230.000 Euro und noch einmal 1,169 Millionen Euro in den Stadthallenausbau. Zusätzlich wurden 300.000 Euro Spitzensportförderung an den VSV ausbezahlt. Damit flossen tatsächlich rund 70 Prozent der Sportförderungen an zwei Empfänger, doch an die VSV GmbH, die für den Profibetrieb zuständig ist, ging kein Geld. Auch die 300.000 Euro Spitzensportförderung erhielt der Verein selbst, der für die Nachwuchsarbeit zuständig ist.

Die übrig gebliebene Summe teilen sich rund 70 Villacher Vereine, viele erhalten jährlich weniger als 2000 Euro. Auf Anfrage bei der SPÖ, die mit Gemeinderat Klaus Frei den Vorsitz des Sportausschusses innehat, nach welchen Kriterien welche Summen vergeben werden, wird auf die „vergleichsweise umfangreiche“ Subventionsordnung für den Sportbereich verwiesen. Auf 13 Seiten wird dort dargelegt, welche Richtlinien zur Gewährung von Fördermitteln im Bereich Sport erfüllt werden müssen. Unter anderem wird festgehalten, dass das Ziel der Förderungen in der Sicherstellung von „zielgruppengerechten und nachhaltigen Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Villacher Sportvereine im Sinne der Bevölkerung“ besteht. Ein besonderes Augenmerk werde dabei auf die Jugend- und Nachwuchsarbeit gelegt. Klubobfrau Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ) verweist außerdem darauf, dass nicht alle Förderungen des Breitensports auch im Subventionsbericht abgebildet seien. „Die Seezugänge, die Bewegungsflächen vor Schulen, die Grünen Ecken und vieles mehr muss fairerweise dazugerechnet werden, wenn es um die Breitensportförderung geht. Außerdem hat die Stadt mit dem Dobratsch einen Naturpark, das ist einzigartig.“

Unterm Strich zeigt sich: Ein großer Teil der Sportförderungen der Stadt Villach fließt in den Eishockeysport und den Betrieb der Stadthalle. Dabei handelt es sich allerdings nicht um direkte Förderung des Profibetriebs der EC VSV GmbH. Gleichzeitig unterstützt die Stadt rund 70 weitere Vereine. Die Frage nach der Gewichtung der Förderungen bleibt eine politische.