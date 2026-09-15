Der Erfolgsgarant hinter den Weinen des Benediktinerstifts Admont

Dank Danilo Flakus räumen die Klostertropfen von Dveri Pax bei Wettbewerben regelmäßig Edelmetall ab – wie jüngst bei der Austrian Wine Challenge in Wien.

Zweimal Gold, einmal Silber: Wie schon in den Vorjahren verlief die jüngste Austrian Wine Challenge Vienna – der größte offiziell anerkannte Weinwettbewerb der Welt – für Dveri Pax äußerst erfolgreich. Der neuerliche Medaillenregen für das Weingut des Stifts Admont, das im slowenischen Jarenina knapp hinter der österreichischen Grenze liegt, sorgt für Freude. Franz Pichler, Wirtschaftsdirektor des Stifts: „Er unterstreicht einmal mehr die hervorragende Arbeit, die bei Dveri Pax Jahr für Jahr geleistet wird.“

Hauptverantwortlich dafür ist Danilo Flakus. Der 60-jährige Slowene gilt als einer der besten Kellermeister seines Landes. Unter seiner Führung hat sich das Weingut der Admonter Benediktiner zu einem international erfolgreichen Betrieb entwickelt, dessen Tropfen regelmäßig Auszeichnungen bei Bewerben und Bestnoten in Fachmagazinen einheimsen.

Der Weinmacher als Künstler

Flakus wurde in Maribor geboren, lebt heute mit seiner Familie in einem Dorf nahe Jarenina. 2003 kam er als Produktionsleiter zu Dveri Pax, 2007 wurde er Geschäftsführer und Chefönologe und ist damit verantwortlich für Stil, Qualität und Weiterentwicklung der Weine. „Ich bin überzeugt, dass jeder Önologe seinen Weinen eine unverwechselbare Handschrift verleiht, ähnlich wie ein Künstler seinen Werken“, sagt er.

1 / 4 Das Weingut im slowenischen Jarenina © Christoph Draxl

Sein Erfolgsrezept? „Jeder große Wein beginnt im Weingarten. Unser Anspruch ist es, die Besonderheiten unserer Lagen und Rebsorten herauszuarbeiten und ihnen im Keller die notwendige Zeit und Aufmerksamkeit zu geben.“ Dveri Pax ist vor allem für frische Weißweine und Weine mit längerer Reifung im Holzfass bekannt. „In den letzten Jahren haben wir uns zudem mit Schaumweinen sowie Rotweinen einen Namen gemacht.“

Ernte früh wie nie

Bereits seit Mitte August läuft in Jarenina die Ernte. Er habe in über vier Jahrzehnten noch nie eine so frühe Weinlese erlebt, sagt Flakus. Aufgrund von Hitze und Hagel werde der Ertrag heuer um ein Drittel geringer ausfallen, die Qualität der Trauben erfülle ihn jedoch mit Optimismus. „Wir erwarten Weine mit großer Komplexität, Fülle, Struktur und Charakter.“