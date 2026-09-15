180 Kilo Speisreste: Erneut illegale Müllentsorgung in Kärnten

In Afritz kam es zum zweiten Mal zur illegalen Ablage von rund 180 Kilogramm Speiseresten. Kurios: Das Waldstück kann nur über eine Mautstraße erreicht werden. Polizei bittet um Hinweise.

Rund 40 Meter von der Straße entfernt wurden zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Speisereste illegal entsorgt

Wer die Lierzberger Straße Richtung Kohlweißhütte in der Gemeinde Afritz befährt, muss dafür Maut bezahlen. Ausgerechnet entlang dieser Straße sind nun erneut große Mengen an Speiseresten illegal entsorgt worden. Für Afritz’ Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ) macht gerade dieser Umstand den jüngsten Fall besonders auffällig. „Derjenige zahlt noch die Maut und wirft dann die Essensreste hinunter“, wundert sich Linder.

Bereits Anfang September waren rund 15 Müllsäcke mit rund 170 Kilogramm Speiseresten entdeckt worden. Am vergangenen Sonntag folgte der nächste Fund. Rund 40 Meter von der Straße entfernt lagen diesmal 18 Säcke. Darin befanden sich wieder eingepackte Speisereste. „Es sieht aus wie Kartoffelsuppe, man erkennt noch Karottenreste“, beschreibt Linder den Inhalt. Die Säcke seien jeweils sieben- bis achtmal zugeklebt gewesen. Beim Öffnen habe sich ein säuerlicher Geruch bemerkbar gemacht.

1 / 2 Mitarbeiter des Wirtschaftshof Afritz sorgten für die fachgerechte Entsorgung, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen © KK/Privat

Keine Hinweise zu den Tätern

Die Polizei wurde verständigt und nahm die Säcke in Augenschein. Die fachgerechte Entsorgung übernahmen anschließend Mitarbeitende des Wirtschaftshofes. Linder verweist auf die außergewöhnlich großen Mengen. Gasthäuser oder Pflegeheime hätten geregelte Entsorgungswege. Im Raum steht daher auch der Verdacht, dass die Abfälle aus einer illegalen Produktion stammen könnten.

Fälle dieser Art beschäftigen das Gegendtal bereits seit 2024. Im heurigen März wurden in Arriach zunächst 45 Säcke, wenige Tage später weitere rund 30 Säcke mit pürierten Speiseresten gefunden. Im Juli entdeckte ein Grundstückseigentümer im Bereich Klamberg in Feld am See rund 60 Müllsäcke. Auch in Arriach und am Verditz waren zuvor größere Mengen an Speiseresten illegal abgelagert worden. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen. Die Polizeiinspektion Afritz bittet um sachdienliche Hinweise unter 059-133 22 51 .