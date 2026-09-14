Bauern erzürnt: 31 tote Schafe, trotzdem kein Wolfsabschuss möglich

Die DNA-Analyse zeigt, dass der Wolf vom Zirbitzkogel bereits in Kärnten und Tirol identifiziert wurde. Trotzdem ist er kein „Schadwolf“, Landesrätin will Gesetzesnovelle.

Für Landwirte im Bereich des Zirbitzkogels hieß es seit Anfang August: bitte warten. Zunächst auf die DNA-Analyse, die beweisen sollte, dass tatsächlich ein Wolf 31 Schafe auf einer gesicherten Weide auf der Alm gerissen und neun weitere Tiere verschleppt hatte. Und später auf eine detaillierte Sequenzierung des DNA-Materials, um festzustellen, ob der Wolf denn auch ein Schadwolf ist – und somit ein Abschuss möglich ist.

Das Ergebnis liegt nun, mehr als ein Monat später, endlich vor. Dass es ein Wolf war, daran herrscht kein Zweifel. Auch ist es kein unbekanntes Tier, der Wolf wurde bereits zuvor in Kärnten und in Tirol identifiziert. Allerdings: „Da die Risse am Zirbitzkogel alle auf einmal stattgefunden haben, ist eine Klassifizierung als Schadwolf in diesem Fall leider nicht möglich“, so Richard Schmid, Pressesprecher von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. Er verweist auf die derzeit geltende, in seinen Worten „nicht sehr praxistaugliche“, Wolfsverordnung. Diese sieht unter anderem vor, dass ein Wolf öfters in einem gewissen Radius und innerhalb einer gewissen Zeitspanne wiederholt nachgewiesen und identifiziert werden muss.

Bauern fürchten Ausbreitung des Wolfes

Die Zeitverzögerung regt viele Landwirte auf, es sei mit geltenden Gesetzen faktisch kaum möglich, einen Wolf entnehmen zu dürfen. Denn selbst wenn ein Abschuss genehmigt wird, gilt der Bescheid nur in einem Radius von zehn Kilometern zur letzten Rissstelle für vier Wochen. Und diese vier Wochen sind im Fall des Zirbitzkogel-Wolfes ohnehin bereits verstrichen. „Das ist Augenauswischerei, es wird wochenlang analysiert, bis alle Fristen verstrichen sind“, so ein Bauer aus der Region: „Der Wolf wird sich ausbreiten, daran haben wir keine Zweifel mehr.“ Die Landwirte fürchten sich bereits vor der nächsten Weidesaison und gehen davon aus, dass die Wolfsproblematik in der Steiermark zunehmen wird.

Auch im Büro von Simone Schmiedtbauer sind die Probleme bekannt. Bereits zu Beginn des Jahres wurde eine Jagdgesetzesnovelle auf den Weg gebracht, die Zuständigkeit für den Wolf verlagert sich damit vom Naturschutz in den Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Zudem arbeitet man an einer neuen Wolfsverordnung, die noch vor Beginn der kommenden Weidesaison fertiggestellt werden soll.

Tempo bei den DNA-Analysen forderten zuletzt auch die steirischen Neos, die das Thema auch in den Landtag einbrachten. Schnellere Probeauswertungen sollen helfen, effektiver gegen Schadwölfe vorgehen zu können.