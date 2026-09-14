Brauchtumsgruppe aus Velden sorgt seit 30 Jahren für Gruselfaktor

Mit selbst gebastelten Masken begann alles vor 30 Jahren. Heute verbindet die Brauchtumsgruppe Lind-Rajach rund 100 Menschen über mehrere Generationen hinweg. Auftritte führen bis nach Deutschland.

Von Bechtra Barba, über das Osterfeuer und dem Veldener Krampuslauf: Die Brauchtumgsruppe pflegt das Brauchtum das ganze Jahr über und feiert am 19. September Jubiläum

Wenn im Herbst in Lind ob Velden die ersten schweren Glocken aus dem Maskenraum geholt werden, beginnt für die Brauchtumsgruppe Lind-Rajach die wichtigste Zeit des Jahres. Felle werden vorbereitet, Birkenruten werden gebunden und die Masken kontrolliert. Was heute eingespielte Tradition ist, begann vor 30 Jahren deutlich einfacher. Davor zogen verschiedene Gruppen aus Lind und Rajach noch mit selbst gebastelten Pappmaché-Masken und Teppichresten von Haus zu Haus.

Der erste Veldener Krampusumzug 1995 brachte die Gruppen zusammen. Entstanden ist dabei ein Verein, der später mit Masken und Fellen des Kärntner Schnitzers Klaus Limpl auch ein gemeinsames Erscheinungsbild bekam. Bis heute ist dieser Stil geblieben. Große Glocken, Fellmäntel, Karohosen und meist hornlose Masken im Osttiroler Stil gehören dazu. Auch das Ausläuten, bei dem die Masken am Ende des Umzugs abgenommen werden, dient dazu, kleineren Besucherinnen und Besuchern die Angst zu nehmen.

© KK/BG Lind-Rajach René Tarmann ist seit 20 Jahren Obmann der Brauchtumsgruppe. Beim Jubiläumskirchtag am Samstag, 19. September, gibt er Einblicke in die Räume des Vereins

Kein Nachwuchsproblem

Doch der Verein lebt längst nicht nur vom Krampus. Rund 100 Mitglieder und Unterstützende sind heute dabei, darunter viele Kinder und Jugendliche, denen Traditionen nähergebracht werden. Sie binden ihre Birkenruten gemeinsam, lernen die Abläufe und wachsen Schritt für Schritt in das Brauchtum hinein. „Wir haben jedes Alter vertreten. Es sind wieder viele Junge dazugekommen“, sagt Obmann René Tarmann. Die Kindergruppe wird von Engelbert Ebner betreut.

© KK/BG Lind-Rajach An sechs bis sieben Umzügen im In- und Ausland nehmen die Mitglieder

Feier zum Jubiläum Am Samstag, 19. September 2026, ab 11 Uhr am Sportplatz in Lind ob Velden: Jubiläumskirchtag mit Tag der offenen Tür. Musik von „Die Bochas“ und der Möglichkeit einen Blick auf die Masken zu werfen.

Tarmann führt den Verein seit rund 20 Jahren und erlebte auch schwierigere Phasen. Anfang der 2000er-Jahre verließen mehrere Gründungsmitglieder die Gruppe, später wurde sie neu aufgestellt. Auch der englische Beiname „The Black Devil’s“ verschwand. Der Fokus sollte wieder klar auf dem heimischen Brauchtum liegen. Dazu gehört auch richtiges Verhalten bei Auftritten. „Unsere Leute wissen, wie sie sich zu verhalten haben“, sagt Tarmann. Gerade bei den Auftritten mit jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern sei Disziplin entscheidend.

Sie laufen sogar in München beim Krampusumzug

Und davon gibt es einige. Zur Bechtra Barba am 5. Jänner kommen Kinderfasching, Osterfeuer, Teufelstreiben, Nikolaus- und Krampusbesuche sowie der Veldener Krampuslauf. Auftritte führten die Gruppe sogar zu Umzügen nach Bad Tölz und München. Zum 30. Geburtstag soll nun nicht nur zurückgeblickt werden. Beim Jubiläumskirchtag öffnet der Verein auch seinen Maskenraum und zeigt, was sich hinter Fellen, Glocken und Masken verbirgt. Gefeiert wird am Samstag, 19. September, ab 11 Uhr am Sportplatz in Lind ob Velden.