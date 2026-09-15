Aktuell ist die Künstliche Intelligenz in den Negativschlagzeilen. Zuletzt sagte ein Forscher der Firma Anthropic, die KI könne alle Menschen töten. Ist das übertrieben? CLEMENS WASNER: In den nächsten Monaten werden die Maschinen uns nicht umbringen. Aber Tatsache ist, dass es Fälle gibt, die jetzt auch nach außen gedrungen sind, bei denen das System Dinge macht, die nicht vorgesehen sind. Dadurch kann großer wirtschaftlicher Schaden entstehen und es ergeben sich auch Haftungsfragen, die aktuell nicht geklärt sind. Man muss sich nur vorstellen, Hugging Face würde OpenAI wegen des Hacks durch seine KI-Agenten klagen. Das macht die Investoren und Gründer der KI-Firmen nervös.

Amerikanische KI-Firmenchefs wie Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk fordern jetzt selbst eine Verlangsamung der KI-Entwicklung und entsprechende gesetzliche Regelungen. Geht es darum, die chinesische Konkurrenz auszubremsen? China halte ich nicht für so relevant, da es auch in den USA viele Fürsprecher für offene Modelle gibt und es nur eine Frage von wenigen Monaten ist, bis es ähnliche KI-Modelle auch dort geben wird. Aus meiner Sicht geht es mehr darum, Open Source (Software, die öffentlich zugänglich ist) einen Riegel vorzuschieben – also um Regulatory Capture. Firmen wie OpenAI und Anthropic wollen die Regeln für den Markt selbst schreiben.

Diese Fälle von KI-Agenten, die aus der Testumgebung ausbrechen und sich verselbständigen, verunsichern die Bevölkerung sehr. Zu Recht? Die KI hat ein Niveau erreicht, auf dem sie nicht mehr wie bisher im Labor mit Fluchtmöglichkeit getestet werden kann. Tests müssen im luftleeren Raum – also ohne Internetverbindung sogenanntes Air-Gapping – durchgeführt werden. Das Alignment, also die Ausrichtung, der KI muss so trainiert werden, dass das System auch das tut, was es sagt. Wenn es zum Beispiel während der Ausführung angibt, fünf Gesetzestexte zu durchforsten, das auch tatsächlich tut und nicht so tut als ob. Das ist vor allem bei komplexen Aufgaben und Cyber-Security relevant.

Könnte man sagen, dass die KI gelernt hat, zu lügen? Das würde der KI eine Absicht unterstellen, was nicht der Fall ist. Vielmehr umgeht sie die menschliche Kontrolle bzw. legt die Aufgabenstellung auf eine Art und Weise aus, die der ursprünglichen Intention zuwider läuft.

Gehen Sie davon aus, dass vor diesem Hintergrund die KI-Entwicklung tatsächlich verlangsamt wird? Nein, weil dahinter große wirtschaftliche Interessen von Investoren und geplante Börsengänge stehen, die sich nicht verschieben lassen.