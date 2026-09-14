Fünf junge Grazer bei Unfall in Thal teils schwer verletzt

Das Auto mit fünf jungen Grazern flog Sonntagnacht aus der Kurve. Die teils schwer Verletzten wurden in die Spitäler gebracht.

Das Unfallauto kam seitlich in einem Bachbett zu liegen

Am Sonntag gegen 22.40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem vollbesetzten Pkw auf der L331 (Thalstraße) in Richtung Gösting unterwegs. Aus noch nicht bekannter Ursache verlor er in einer Kurve die Kontrolle, geriet auf die Böschung und dann mit dem Kfz seitlich in einem Bachbett zu liegen.

Drei Patienten mussten liegend durch ein Waldstück über schwer zugängliches Gelände transportiert werden. — Aus dem Feuerwehrbericht

Die Insassen – im Alter von 18 bis 21 Jahren – konnten über die Heckklappe ins Freie klettern und einen Notruf absetzen. Die Bergung war aber alles andere als leicht: „Drei Patienten mussten liegend durch ein Waldstück über schwer zugängliches Gelände transportiert werden“, so die Feuerwehr. Demnach gab es zwei Personen mit schweren und drei mit leichten Verletzungen.

Sie wurden medizinisch erstversorgt und ins UKH Graz bzw. das LKH Graz eingeliefert. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.