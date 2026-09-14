Fährunglück in Indonesien: Weiter Suche nach 129 Vermissten

Nach einem schweren Fährunglück im Inselstaat Indonesien suchen Hunderte Rettungskräfte weiter nach 129 Vermissten. Die Teams sind Behördenangaben zufolge unter anderem mit Flugzeugen, mehr als einem Dutzend Schiffen sowie Rettungstauchern im Einsatz. Sechs Menschen waren am Sonntag tot geborgen worden, 108 Insassen wurden lebend gerettet.

TOPSHOT - Rescue teams evacuate a victim of the Virgo Transport 8 passenger ferry, which capsized while carrying 243 people on its route to Banjarmasin from Surabaya, to a hospital in Banjarmasin, South Kalimantan on September 13, 2026. Rescuers in Indonesia said at least six people were killed and 130 others were missing on September 13 after a ferry sailing between the islands of Java and Borneo was hit by bad weather and capsized. (Photo by INFUZ / AFP)

Die Fähre "Virgo Transport 8" war mit 243 Menschen an Bord auf dem Weg von der Großstadt Surabaya auf der Hauptinsel Java ins knapp 500 Kilometer entfernte Banjarmasin in der Provinz Süd-Kalimantan auf Borneo. Plötzlich sei das Schiff aus noch unbekannter Ursache in Seenot geraten und gekentert, teilte die Rettungsbehörde Basarnas mit.

Das Schiff wurde später kieloben entdeckt. Die Retter befürchten, dass noch Passagiere im Innenraum eingeschlossen sein könnten. Die Marine entsandte erfahrene Taucher einer Spezialeinheit und eine Unterwasserdrohne. Ein Basarnas-Sprecher sagte, die Einsatzkräfte suchten aber auch auf Hochtouren nach Überlebenden, die möglicherweise an der Wasseroberfläche trieben.

Fähren und andere Passagierschiffe sind im weltgrößten Inselstaat Indonesien ein wichtiger Teil des Verkehrsnetzes: in dem aus mehr als 17.000 Inseln bestehenden Archipel sind viele Menschen auf den Schiffsverkehr angewiesen. Immer wieder kommt es auch zu schweren Fährunglücken.

Die Schiffe transportieren Passagiere über teils stark befahrene und bei schlechtem Wetter auch raue Gewässer. Sicherheitsstandards werden dabei oft nur unzureichend durchgesetzt, zudem sind die Fähren oft überfüllt.