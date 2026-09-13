Bei Sturz mit auffrisiertem E-Scooter zwei Burschen verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter In Feldkirchen bei Graz wurden am Sonntagnachmittag zwei Burschen verletzt.

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung lenkte am Sonntag gegen 13.30 Uhr einen E-Scooter auf der Johann-Puch-Gasse in Wagnitz in Richtung Norden, sein neunjähriger Bruder fuhr unerlaubt mit. Beide trugen keinen Helm. Als die beiden zu Sturz kamen, wurde der Neunjährige schwer und der 15-Jährige leicht verletzt. Der Jüngere musste mit einer schweren Kopfverletzung im LKH-Graz stationär aufgenommen werden.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Erhebungen entdeckten Polizistinnen und Polizisten eine technische Vorrichtung am Scooter, die es möglich macht, die Geschwindigkeit des Scooters von den erlaubten 25 km/h auf 49 km/h zu erhöhen. Diese erhöhte Geschwindigkeit wurde in weiterer Folge auf einem Rollenprüfstand gemessen. Des Weiteren wies der E-Scooter eine unerlaubte Leistung von 2000 Watt auf. Der 15-Jährige wird angezeigt, weitere Erhebungen sind notwendig.