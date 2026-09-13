Frau bei antisemitischer Attacke in Berlin verletzt

Zwei Männer griffen die 43-Jährige mit abgebrochener Glasflasche an.

Nach einer mutmaßlich antisemitisch motivierten Attacke mit einer abgebrochenen Glasflasche auf eine Frau in Berlin ermittelt der Staatsschutz. Nach Polizeiangaben vom Wochenende ereignete sich der Angriff auf die 43-Jährige in der Nacht auf Freitag auf einer Straße im Bezirk Mitte. Sie erlitt demnach Schnittverletzungen an den Händen, als sie den Angriff abwehrte.

Die Frau habe nach Stand der Ermittlungen einen Davidstern getragen und sei von zwei Männern auf diesen angesprochen worden, hieß es. Die Unbekannten hätten sie antisemitisch beleidigt, einer habe sie mit der abgebrochenen Flasche attackiert. Danach seien sie geflüchtet. Die Verletzungen der 43-Jährigen wurden in einem Krankenhaus versorgt.

Entsetzte Reaktionen

Aus der Landespolitik kamen entsetzte Reaktionen. „Wir erleben einen zunehmenden Antisemitismus aus allen politischen Richtungen, der immer gleich gefährlich bleibt“, erklärte der Fraktionschef der Grünen im Abgeordnetenhaus und Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl am kommenden Sonntag, Werner Graf. Es werde „eine zentrale Aufgabe“ der nächsten Regierung sein, den Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken.