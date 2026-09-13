Alt, aber siegreich: Was beim GAK-Sieg in Altach auffällig war

Die Rotjacken improvisierten sich aus der Not heraus zum Erfolg im Schnabelholz. Warum gerade dieser Sieg so wichtig war.

Manchmal stellt sich eine Startelf beinahe von selbst auf. Wenn es so vorzüglich läuft zum Beispiel, dass man die siegende Einheit nicht auseinanderreißen möchte. Davon konnte beim GAK in der noch jungen Saison nicht unbedingt die Rede sein. Der Start in die Spielzeit verlief viel mehr holprig – Trainerwechsel inklusive. Welche elf Herren beim Gastspiel in Altach auflaufen und letztlich mit 2:1 gewinnen würden, wurde maßgeblich von den Teamärzten mitentschieden.

Theatralisch formuliert, spielte, wer konnte. Gut ein halbes Dutzend Akteure stand nicht zur Verfügung. Am Spieltag meldete sich auch noch das Duo Leon Klassen und Jacob Italiano erkrankt ab. Also schickte Trainer Gerald Scheiblehner im Schnabelholz eine improvisierte Anfangsformation ins Rennen, an der zwei Fakten besonders auffielen.

Einerseits war der Österreicher-Anteil höher als gewohnt. Üblicherweise reizen die Rotjacken die im Hinblick auf den Österreicher-Topf erlaubte Anzahl an Legionären im Spieltagskader bis ans Limit aus. Auch wegen des kurzfristigen Ausfalls von Klassen und Italiano standen diesmal mit Yannick Oberleitner, Beres Owusu, Anderson und Liam Hermesh nur vier ausländische Spieler in der Startelf, ein fünfter saß mit Anthony Smits auf der Bank.

© GEPA Christopher Cvetko spielte erstmals in der Bundesliga für den GAK

Andererseits schnellte vor allem das Durchschnittsalter der zu Spielbeginn auf dem Platz stehenden Mannschaft nach oben. Mit im Schnitt 28,9 Jahren war es sogar die älteste Startelf aller in dieser Saison in der Bundesliga bisher eingesetzten Mannschaften. Nun ist die bisherige Spielzeit erst sechs Runden alt, aber auch 2025/26 hätte die Aufstellung in Altach für einen Platz in den ansonsten ausschließlich von Ried und Austria Wien dominierten Top-10 gereicht.

Diese beiden Fakten gehen durchaus Hand in Hand. Der GAK füllte seinen Kader erst sehr spät, manche würden meinen zu spät, mit österreichischen Spielern auf. Es ist wohl auch den Mechanismen der Sommer-Transferzeit geschuldet, dass etwa Michael Sollbauer (36 Jahre) und Christopher Cvetko (29 Jahre) erst rund um den Deadline Day verpflichtet werden konnten.

Sie bringen weitere Routine in ein Aufgebot, das für diese Kampagne bewusst mit weiteren Oldies wie Peter Michorl (31 Jahre) und Cican Stankovic (33 Jahre) verstärkt wurde, um die noch entwicklungsfähigen Mitglieder des Kaders anzuführen. Allzu viele Akteure, die den Altersschnitt wie Owusu und Hermesh (beide 22 Jahre) deutlich nach unten drückten, kamen im Ländle nicht mehr für die Startelf in Frage.

Dieser Sieg ist ganz wichtig für die Gruppe. Dass Spieler zum Zug gekommen sind, die vielleicht nicht in der vordersten Reihe waren, ist umso besser — Michael Sollbauer

Umso mehr kann es für dieses Team bewirken, allen personellen Hindernissen zum Trotz als Sieger vom Platz gegangen zu sein. „Es war natürlich bitter, dass der eine oder andere nicht zur Verfügung gestanden ist, aber man hat gesehen, dass dann die nächsten dran sind“, verdeutlichte Sollbauer, der wie Cvetko erstmals in der Bundesliga für die Grazer auflief. „Dieser Sieg ist ganz wichtig für die Gruppe. Dass Spieler zum Zug gekommen sind, die vielleicht nicht in der vordersten Reihe waren, ist umso besser. Die Jungs sind reingekommen und haben einen super Input gegeben. Das bringt uns noch enger zusammen“, so der Kärntner weiter.

Wer weiß, sollte sich dieses Erfolgserlebnis wiederum als Startschuss für eine konstantere Phase erweisen, stellt sich die GAK-Startelf ja früher oder später aus anderen Gründen wie von selbst auf.